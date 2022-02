Kotimaan terävimpään tammakärkeen kuuluva Ice Wine vaihtoi omistajaa ja muuttaa samaan talliin tutun kilpasiskonsa kanssa - ”Täytyyhän sitä Rautarouvalla olla kaveri”

Terhi Piispa-Helisten

Salamannopea Ice Wine on kilpaillut ansiokkaalla urallaan peräti 129 kertaa. Suomen startit tamma on ravannut Leo Mönttisen valmennuksesta käsin. Ruotsissa Ice Winea treenasi Daniel Redén.

Kymmenenvuotias Ice Wine on siirtynyt Leo Mönttiseltä Eija Tuomisen Apollo Holding Oy:n omistukseen.

Ice Wine on noussut Mönttisen valmennuksessa maamme avoimen tammatason vakiokalustoon. Viitisen vuotta Suomessa vaikuttanut Yankee Gliden ja 13-aikaisen Sugar Samplen jälkeläinen on ravannut radoilta rahaa yli 175 000 euroa. Mönttisen aikana tili on karttunut noin 160 000 eurolla.

Ennätyksensä 10,9 piinkova kilpailija paahtoi viime elokuussa Vermossa Tammatähden voittaessaan.

Ice Winen uran statistiikka kirjataan numeroin: 129 23-18-22. Tamma on voittanut kaksi Pronssidivisioonafinaalia. Viime vuoden Espoon Palkinnossa Ice Wine oli toinen.

Tuominen siirsi marraskuussa menestysravurinsa "Rautarouva" Selene Lunen ja Making Matchin Ypäjälle Sanna Kiisken treeniin. Ice Wine suuntaa samaan talliin.

”Täytyyhän sitä Rautarouvalla olla kaveri. Tämä oli täysin ex tempore -juttu, ja asiat tapahtuivat nopealla aikataululla. Paperihommat ovat vielä kesken, mutta eivätköhän ne hoidu huomenna Vermossa”, Eija Tuominen sanoo. Sekä Selene Lune että Ice Wine kisaavat Vermossa Toto65-pelin avaavassa Tammatähdessä. Tammat kiihdyttävät matkaan vierekkäisiltä lähtöradoilta.

”Itse tein kaupasta Leolle aloitteen. Idea lähti siitä, kun Selene vaihtoi taannoin valmentajaa, ja ihmiset inspiroituivat kyselemään, että koska aion astuttaa tamman? Viime viikon keskiviikkona rupesin miettimään, että olisihan se mukavaa, mutta Selene menee tosi hyvin radoilla ja on pirteä. Mietin sitten, että mitä muita iäkkäämpiä rouvia sitä vielä kilpailee, ja ensimmäisenä tuli mieleen Ice Wine.”

Tuominen jatkaa, että hän soitti Kiiskelle ja esitti ajatuksensa Ice Winen ostamisesta.

”Hän ihmetteli mun aivoituksia, mutta laitettiin sitten Sannan puoliso Joonas (Forsman) soittamaan Leolle. Hän oli myötämielinen myymään, ja asia oli sillä selvä. Sunnuntaina menimme käymään Leolla, ja sovimme kaiken. Kun joku ajatus tulee mulla mieleen, niin en hirveänä harkitse vaan toimin”, Tuominen nauraa.

Ice Wine asuu vielä Mönttisen tallissa. Tamma lähtee huomenna Vermon-kisan jälkeen uuteen osoitteeseensa.

Tuominen paljastaa, että sekä Selene Lune että Ice Wine jatkavat vielä kilpauraansa.

”Kuten olen aiemmin sanonut Selenen kohdalla, niin kauan kuin tammoilla on mieli radoilla ja ne ovat pirteitä, niin kilpaillaan. Varsomiseen ehditään myöhemmin, eikä sitä edes tiedä, miten tammat tiinehtyvät. Se on sitten sen ajan murhe.”

”Ajatuksena tämä on tosi hauska, että toisilleen tutut kymmenenvuotiaat kilpasiskot siellä sitten asuvat samassa tallissa.”

