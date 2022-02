Saara Mäkinen hankki Ranskasta Bold Eaglesta kantavan 12-aikaisen siitostamman – varsakauppa käynyt hyvin

Ville Toivonen

Saara Mäkinen on menestynyt hyvin kilparadoilla kuvan Varsovan kanssa. Siitostammakaartiaan hän vahvisti hiljattain Nimble Kronoksella.

Voimakkaasti viime vuosina kasvatustoimintaan satsannut Saara Mäkinen vahvisti kalustoaan mielenkiintoisella 12-aikaisella Nimble Kronoksella (Viking Kronos). 15-vuotiaaksi kääntynyt tamma on tällä hetkellä Ranskassa ja on kantavana Bold Eaglesta.

”Minulla oli aiemmin vikingkronoslainen tamma. Se menehtyi kuitenkin varsomiseen jokunen vuosi sitten. Nähdessäni nyt ilmoituksen myytävästä Viking Kronos -tammasta innostuin toden teolla.”

Tamma on tarkoitus astuttaa Ranskassa Italian Verolla varsomisen jälkeen. Kaiken ollessa kunnossa matkaa Nimble Kronos varsoineen Suomeen siemennyksen jälkeen.

”Mikäli suunnitelma pitää, saisin hevoset kotiin elo-syyskuussa.”

Nimble Kronoksen emälinja on hyvin tuottelias. Tamman emä Twiggy F.C. on jättänyt Mäkisen mukaan vähintään yhdeksän haamumaileria. Emän siskosta on myös muun muassa siitosoriit Tobin Kronos ja Gift Kronos.

Nimble Kronoksen tähän mennessä paras varsa on 2016 syntynyt, edelleen kilpaileva Alert Kronos. Puolen miljoonan kruunun voittosumman pariin kymmeneen starttiin kerännyt ruuna meni jo kolmevuotiaana 1.12,9a-tuloksen täydeltä matkalta. Tiistaina Östersundissa Alert Kronos otti uransa kahdeksannen voiton.

Tulevaksi isäoriiksi valittu Italiano Vero on vasta neljävuotias todella mielenkiintoinen Ready Cashin poika.

”Aluksi ajattelin siirtää tamman ennen varsomista Suomeen. Italiano Veroa voi kuitenkin käyttää ainoastaan paikan päällä Ranskassa. Kaiken onnistuessa saan tulevan varsan todella mielenkiintoisesta isäoriista.”

Viime kesänä Mäkiselle syntyi 10 varsaa. Tälle keväälle on odotettavissa 12 varsaa. Suurin osa keväällä syntyvistä varsoista on lämminverisiä.

Saarijärvellä hevostilaa pitävä Mäkinen on saanut myytyä kasvattinsa hyvin. Yhtä varsaa lukuun ottamatta kaikki viime kesälliset varsat on myyty.

Tammalähtöjen lisääminen suomenhevospuolella näkyy Mäkisen mukaan selkeästi kysynnän kasvuna.

”Myytävät suomenhevostammavarsat loppuivat melkeinpä kesken viime vuonna. Lisääntynyt kilpailutarjonta heijastui selkeästi kysyntään.”