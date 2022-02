Kova sade aiheutti Turkuun poikkeusjärjestelyn – ”Radassa on hyvä polanne, joka kyllä kestää”

Turun ravirata

Metsämäen radan takasuoralla on railo, joka kierretään keiloituksella tämän illan raveissa.

Turussa on satanut viime aikoina paljon vettä, minkä takia Metsämäessä on jouduttu turvautumaan poikkeusjärjestelyihin.

”Polanteessa ei ole vikaa, mutta kova sade on aiheuttanut sisäradalle pienen uran, joka kierretään keiloituksella”, markkinointipäällikkö Henri Toiviainen Turun raviradalta kertoo. ”Railo itsessään ei ole monta metriä pitkä, mutta keiloitus tehdään tietysti vähän pidemmältä matkalta, että ajolinjat ovat sujuvammat.”

Henri Toiviaisen mukaan radan pettämisen vaaraa ei ole.

”Radassa on hyvä polanne, joka kyllä kestää. Vettä vaan tuli tosi paljon, ja kun sitä on kertynyt keskikentälle, se on tehnyt yhteen kohtaan pienen uurteen.”

Turussa on ollut viime ajat plussakeliä, mikä on aiheuttanut omat ongelmansa myös varikkoalueelle. Henri Toiviaisen mukaan sateet ja sulamiset ovat aiheuttaneet sen, että osassa valjastuskatoksissa saattaa olla valumavettä.

”Suojakeli saattaa aiheuttaa lätäkköjä, ja parempi sanoa siitäkin etukäteen. Ongelma ei varmasti koske kovin monta katosta, mutta parempi varautua tähänkin asiaan”, Toiviainen kertoo. ”Kelin pitäisi pysyä illalla plussalla ja hiekkaa on joka paikassa, joten varikosta ei ole tulossa mitään luistinrataa.”

Ratamestari Matti Juutilan mukaan rata on peilijäällä, mutta se hiekoitetaan huolellisesti.

”Vähän extremeähän tämä näillä keleillä on, mutta kyllä ravit saadaan turvallisesti ajettua”, Juutila kuvailee.

Ratamestari Matti Juutila kertoo tilanteesta radan YouTube-kanavalla