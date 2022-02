Viime vuonna viisi voittoa Ruotsista ravannut Bistro Oak suomalaisomistukseen - ”Just se parannuspotentiaali on se juttu”

Katriina Rauhalan albumi

Bistro Oak edessä, Tattoo Avenger takana. Rauhaloiden ruunat latautuvat alkavaan kilpakauteen Mika Haapakankaan tiluksilla Sundsvallissa.

Viisivuotiaaksi kääntynyt Bistro Oak on siirtynyt suomalaisomistukseen. Hankinnan takana on tamperelainen Katriina Rauhala. Ruunan uusi treenari on Bergsåkerin ratavalmentaja Mika Haapakangas.

Bistro Oakin uran statistiikka kirjataan numeroin: 17 6-1-1. Maharajahin poika ylsi viime kaudella 14:stä kisastaan peräti viidesti ykköseksi. Ruunan tienestit ovat noin 25 000 euroa. Ennätyksensä 13,0aly Bistro Oak tuuletteli joulukuun alussa Kalmarissa vastustajiltaan karatessaan. Ruuna on kilpaillut koko tähänastisen uransa Christoffer Erikssonin valmennuksessa.

Bistro Oakin voitokas isoveli Barista Oak vaikuttaa nykyään Suomessa. Ruuna on Matias Salon tallissa. Veljesten Bistro ja Barista Oak emä on loveyoulainen tamma Kiwi Oak.

”Olimme etsineet starttihevosta, ja Tapani Raunio oli laittanut Mikalle yksi lauantai viestiä, että tällainen olisi tarjolla. Bistro Oak vaikutti mielenkiintoiselta, ja kaupat tehtiin jo jokunen aika sitten”, Katriina Rauhala kertoo.

”Palasimme juuri katsomasta Bistro Oakia. Olihan tosi komea eläin! Pikkuisen saisi takapäähän tulla puhtia lisää, ja Mikakin halusi sille osastolle enemmän pyöreyttä. Ruunaa on aiemmin treenattu tasamaalla, ja se näkyy. Kunhan hokit saadaan pois, niin starttaaminen voisi olla ajankohtaista. Ilmeisesti jo maaliskuussa päästään radoille.”

Bistro Oak on nuori ja vielä niukasti kilpaillut hevonen.

”Just se parannuspotentiaali on se juttu”, näkee Rauhala.

Hänellä ja hänen miehellään Esa Rauhalalla on Haapakankaalla treenissä kolme hevosta. Bistro Oakin seurana Sundsvallissa kauroja rouskuttelevat aikansa Derby-karsintavoittaja Tattoo Avenger ja kaksivuotias Walter Wania (Muscle Mass - Mariana).

”Meidän yksi tuttu suositteli Mikaa. Mietittiin, että siellä hintataso on suurinpiirtein sama kuin suomalaisvalmentajilla ja paikat ovat hyvät”, Katriina Rauhala luonnehtii.

”Ruotsin palkinnot ovat vaan niin paljon paremmat kuin täällä. Suomessa hevosen pitäminen on ihan harrastusta. Tattoo Avengerkin tienasi viime vuonna Ruotsissa lähes 50 000 euroa. Kun kuitenkin vierailla hevosia pidämme, niin Suomen palkinnoilla se käy kalliiksi.”

Viime syksynä Ypäjän huutokaupasta hankittu Walter Wania sytyttää omistajassaan kipinän.

”On sitten upea yksilö! Varsa oli keskiviikkona valjaissa, kun olimme Mikan luona. Ravi kävi hienosti. Mika sanoi aikoinaan, että teillä täytyy olla varsa kasvamassa ja että Ypäjällä on vain yksi, jota kannattaa huutaa. Olimme käyneet Walter Waniaa jo ennen huutokauppaa Riinalla (kasvattaja Riina Rekilä) katsomassa”, Rauhala kertoo.

Suomessa heillä on kolme hevosta Juha Kortekalliolla. Lisäksi Rauhaloiden omistuksessa on siitokseen siirtynyt ja tällä hetkellä liisingissä oleva suomenhevostamma Verna-Illuusia.

Työelämästä eläkkeellä oleva Rauhala sanoo, että hän on aina halunnut vetää omistajana matalaa profiilia eikä paistatella parrasvaloissa.

”Hiljaisessa vedessä ne kalatkin kutevat”, hän nauraa.

Rauhala pitää Tattoo Avengeria omistajauransa parhaana hevosena.

”Se on sellainen ponin kokoinen, mutta nopea ja pippurinen. Pinta-tamma oli aikoinaan lupaava. Sille tuli kuitenkin loukkaantumisia”, Rauhala harmittelee.

Ravureita on Rauhaloilla ollut ”aina joku jossain”.

”Harrastus alkoi, kun 1980-luvulla halusimme suomenhevostamman. Pidimme aluksi kotonamme Lempäälässä hevosia, mutta se ei toiminut ja sen jälkeen hevoset ovat olleet ammattilaisilla treenissä. Olen aina tuuminut, että katsotaan vielä tämä vuosi hevosten kanssa, mutta niin vain homma on jatkunut”, raveja päälle kolmekymmentä vuotta harrastanut Rauhala toteaa.