Uransa loistavasti avannut Lumi-Rami tekee uutta tulemistaan Juvalta käsin - ”Oikeasta hevosesta on kyse”

Terhi Piispa-Helisten

Lumi-Ramin uran viidestä voitosta neljä on Henri Bollströmin käsialaa. Hän on omistaja Jimi Bollströmin isoveli.

Uransa aluksi yksitoista peräkkäistä totosijaa Miika Tenhusen treenissä ravannut Lumi-Rami on muuttanut Juvalle Jani Ruotsalaisen ja Anu Suutarin talliin. Kuusivuotias ori avaa uusista väreistä tämän viikon sunnuntaina Kangasniemen paikallisraveissa, jotka ajetaan Mikkelin radalla.

”On Lumi-Rami tässä jo toista kuukautta ollut. Mukavan oloinen peli on kyseessä. Ilmoitettiin starttiin, ja katsotaan, miltä rupeaa näyttämään pelipaikoilla”, Jani Ruotsalainen lausuu.

”Tässä on pikkuhiljaa tarkoitus alkaa ajaa kilpoja, ja sunnuntain startissa voidaan mennä hiitinomaisesti ja miettiä siitä sitten jatkoa.”

Täyden matkan auton takaa 26,8-kyydillä läpi viilettäneen Lumi-Ramin koko uran saldo on: 14 5-5-1. Lupaavan avauksen jälkeen ori oli viime syksynä varjo parhaastaan. Lumi-Rami selvisi Derbyn finaaliin, mutta joutui vetäytymään kisasta pois.

”En oikein tiedä, mistä kiikasti viime syksynä. Ori ainakin sairasteli jonkun verran, ja se varmasti näkyi”, Ruotsalainen toteaa.

Jimi Bollströmin omistama ja Markku Lumiahon kasvattama ori on sukupuultaan kultainen. Isä on viime viikon maanantaina vihreämmille laitumille ravannut jättiläinen Viesker. 26-aikainen emä Suiriina on periyttänyt Derbyn kolmosen Lumi-Masin. Suiriina on derbyvoittaja Suikun Sisun pikkusisko. Lumi-Ramin kolmas emä on vuoden 1982 ravikuningatar Puhetyttö.

”Oikeasta hevosesta on kyse. Mielenkiintoista katsoa, miten homma lähtee kulkemaan”, Ruotsalainen sanoo.