Suomalaisillekin tuttu "Sisun" Söderbyn siittolaosa vaihtoi omistajaa: ”Mikä olisi sen mukavampaa kuin istua aurinkotuolissa ja miettiä eri isäorivaihtoehtoja tammoilleni"

Svante Båth kumppaneineen hankki Söderbystä niin sanotun kantatilan, johon kuuluu asuntoja sekä siittolaosa varsapihattoineen.

Arlandan läheisyydessä sijaitseva Söderbyn valmennuskeskus on ollut myynnissä jo syksystä lähtien. Tila on lohkottu myyntiä varten kolmeen osaan.

Yksi osa on kilpatalliosa, jossa hevosiaan valmentavat muun muassa Roni Paldan sekä Petri Salmela. Toisena osana on niin sanottu kantatila, johon kuuluu asuntoja sekä siittolaosa varsapihattoineen. Kolmas osa on hieman kauempana sijaitseva erillinen tila.

Kuluneella viikolla Svante Båthin kokoama ostajaryhmä pääsi sopimukseen siittolaosan ostamisesta Olle Larssonin vetämältä Sisyfos Groupilta.

”Caroline Hellström, Calle Wilhlborg, Östen Karlsson, Mikael Kjellman ja minä ostamme niin sanotun kantatilan”, kertoo Svante Båth.

Caroline Hellström on jo aiemmin toiminut tiloissa vuokralaisena. Hän on huolehtinut Sisyfoksen tammojen lisäksi myös suomalaisen Garde Hästar AB:n siitostammoista.

”Minulle oli ensisijaisen tärkeätä Carron lähteminen mukaan osakkaaksi. Hän on todella ammattitaitoinen siitostammojen ja varsojen hoidossa.”

Siitostammoja Båthilla ei ole tällä hetkellä kuin kaksi kappaletta. Båthin mukaan yhtenä kaupan tärkeimmistä perusteista on oriaseman perustaminen Söderbyhyn kaudelle 2023.

”Minulla on siitoskäytössä olevat Very Kronos, Attraversiamo, Coin Perdu ja kylmäveriori Gorm valmennuksessani. Reilussa parissakymmenessä minuutissa ajan hyppyyttämään oriit valmennustalleiltani Stora Albysta tai Knivstasta.”

Kuluvan vuoden aikana on tarkoituksena ehostaa ja remontoida rakennuksia sekä uudistaa laitumet. Lisä laidunmaan vuokraamisesta on jo sovittu naapurikiinteistön omistajan kanssa. Kaupassa tulee mukaa lähemmäs 20 vuokra-asuntoa.

”Vuokralaisten asema säilyy entisenlaisena. Vuokratulot tuovat todella hyvän perustan toiminnalle.”

Svante Båth on yksi Ruotsin menestyneimmistä valmentajista. 58 vuotta kesällä täyttävällä Båthilla on valmennuksessaan vajaat 120 hevosta. Hän on innoissaan uudesta aluevaltauksestaan. Eläkepäivien varalle Svantella on selkeä suunnitelma.

”Mikä olisi sen mukavampaa kuin istua aurinkotuolissa ja miettiä eri isäorivaihtoehtoja tammoilleni. Kasvatuspuoli kiinnostaa minua ilman muuta.”