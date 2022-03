Sulkysport: ME-ravurin Homicide Hunterin 07,6 valmentaja Oakes sai kolmen vuoden vankilatuomion dopingista

Kärryurheiluvalmentaja Chris Oakes on yksi syytetyistä USA:ssa 2020 paljastuneessa hevosurheilujen dopingvyyhdissä. Hän sai torstaina kolmen vuoden vankilatuomion tapauksesta.

Ville Toivonen

Amerikassa paljastui hevosurheilun maailmasta kammottava systemaattinen dopingtoiminta vuonna 2020. Oikeutta tapauksesta käydään edelleen, mm. eilen New Yorkissa.

Chris Oakesin valmentamalla Homicide Hunterilla (Mr Cantab) on edelleen ravureiden absoluuttinen ME 07,6 nimissään syksyltä 2018 Lexingtonista. Oakes sai torstaina rikoksestaan kolme vuotta vankilaa NY District Courtin tuomari Mary Kay Vyskocililta. Oakes oli muuttanut kantaansa aiemmasta syyttömästä syylliseksi, mutta katumus ei näkynyt ainakaan tuomion kevenemisenä. Tuomio kolme vuotta vankeutta (ja 62821 dollarin sakot) oli maksimirangaistus rikkeistä, joihin Oakes todettiin syylliseksi.

Oakes on yksi FBI:n maaliskuussa 2020 massiivisessa dopingtutkimuksessa syytteeseen asettamasta 29 henkilöstä USA:ssa. Joukossa oli eläinlääkäreitä, valmentajia laukka- ja kärryurheilun alalta sekä muita henkilöitä. Tänä talvena oikeudenkäynnit ovat edenneet tuomioihin asti.

Oakes on ruotsalaisen Sulkysport-median mukaan tunnustanut aloittaneensa sääntöjen vastaisen lääkitsemisen hevosillaan 2019 alussa. Homicide Hunterin voimassaoleva ME on lokakuulta 2018.

Linkki Sulkysportin uutiseen.

US Trottingin uutinen tapauksesta torstailta 3. maaliskuuta 2022.