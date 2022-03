Hippos muuttaa perjantaina - Hevosurheilu jo Vermossa

Suomen Hippos ry:n pitkään rakenteilla ollut muutto Vermo Areenan eli pääkaupunkiseudun raviradan tiloihin on jo osin toteutunut. Virallinen muuttopäivä on ensimmäinen huhtikuuta.

Soile Toivanen

Tervetuloa Suomen Hippokseen! Vasemmalla on lasikoppi, jossa tapahtuu vieraiden vastaanotto.

Vermon päärakennuksen toista kerrosta on remontoitu jo pitkään Suomen Hippos ry:n ja Hevosurheilulehti Oy:n tarpeisiin. Nyt homma alkaa olla tehty, ja Hippoksen muuton pitäisi olla valmis perjantaina. Hevosurheilu-lehden toimitus on jo sijainnut fyysisesti Vermossa viime viikosta alkaen. Aiemmin Vermon oma toimisto ja kokoustilat sijaitsivat kakkoskerroksessa, mutta remontin jälkeen paikkoja ei enää tunnista entisiksi.

"Kaikki työskentelevät täällä johtoa myöten monityötiloissa", muuttovastaava Hippoksen talous- ja hallintopäällikkö Soile Toivanen kertoo.

"Kalusteita on hankittu aika vähän uutta. Niitä uusitiin edellisen muuton yhteydessä. Siitähän on vasta kaksi vuotta. Silloin työntekijöiden kalusteet uusittiin - johto meni vanhoilla. Tilat pienentyivät 800 neliöstä Kalkkipellontiellä 500:een täällä Vermossa, joten uudehkoja kalusteita on riittävästi."

Suomen Hippos toimi pitkään Vermon läheisyydessä Leppävaarassa omistamissaan tiloissa. Entinen Hippostalo remontoitiin kuitenkin asuinrakennukseksi 2020 alkaen ja Hippoksen sekä Hevosurheilun toimitilat muuttivat askeleen lähemmäs Vermoa Kalkkipellontielle.

Nyt Hippos on löytänyt kotinsa toivottavasti pitkäksi aikaa. Vermon tontin nykyinen vuokrasopimus on loppumassa 2030, mutta jatkosta on jo keskusteltu kaupunkien kanssa. Vermohan sijaitsee Espoon kaupungin alueella mutta Helsingin kaupungin omistamalla tontilla, joka hauskasti sijaitsee vielä Helsingin rajalla Espoon puolella. Hippoksen muuttokin voi vankistaa raviurheilun asemia nykyisellä paikallaan, vaikka toisaalta asuinalue kasvaa koko ajan lähemmäs Vermoa erityisesti Espoon puolelta.

Miten menee ja onko kova urakka?

"Muuttaminen on aina kovaa hommaa, mutta hyvin menee (koputtaa puuta). Nyt sujuu jo vähän rutiinilla, kun edellinen muutto oli vain kaksi vuotta sitten. Se oli isompi rypistys, kun vuosikymmenten aikana Tulkinkujalle oli ehtinyt kertyä historiallista ja muuta materiaalia 'aika' paljon. Paljon oli silkkaa roskaa, ja työtä oli paljon."

Työskenteleekö Suomen Hippos etätyöohjeistusten poistuttua kokonaan konttorilla Vermossa jatkossa?

"Työssäkäymisen kuva on sattuneesta syystä muuttunut juuri noiden kuluneiden kahden vuoden aikana. Täällä Vermossa ei edes riittäisi työpöytää kahdella näytöllä kaikille, jos jokaikinen olisi samaan aikaan töissä. Kaikille on kyllä tiloja vaikka samaankin aikaan, mutta työpisteet eivät ole siis henkilökohtaisia. Meillä on pysyvästi 2+3/3+2 -malli, jossa osa henkilökunnasta on kaksi ja osa kolme päivää viikossa etänä hieman työtehtävistä ja sovitusta riippuen. Jotkut työt vaativat enemmän läsnäoloa, toiset vähemmän. Sisäänkäynti on yhteinen Hevosurheilun kanssa. Sisään tullaan Vermon d-rapusta, joka on muutettu esteettömäksi ainakin Hippokseen saapuville."

Aiheuttaako muutto aktiiviselle ravipaikalle muutosta palveluissa?

"Varmaankin - jää nähtäväksi. Toisaalta yhä useampi asia hoituu nykyään sähköisesti, mutta toisaalta sijainti Vermossa aiheuttanee lisää kävijöitä konttorilla. Olemmekin pohtineet pidennettyä aukioloaikaa keskiviikoille (Vermon ravipäivä), mutta siitä ei ole vielä päätetty."