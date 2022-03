Atupem on valmiina paluuseen - ”Kun viisi starttia on mennyt, niin rumpua voi jo päristää”

Huippuori Atupem on ollut kilparadoilta sivussa yli kaksi vuotta. Nyt on tapahtumassa: vuoden 2019 Seinäjoki Racen ykkönen on ilmoitettu ensi maanantaille koelähtöön.

Antero Tupamäki on Atupemille kaikki kaikessa. Hän on orin kasvattaja, omistaja ja valmentaja. Yhdeksänvuotiaaksi varttunut Seinäjoki Race-sankari Atupem palaa maanantaina - jos olosuhteet ovat kelvolliset - radoille yli kahden vuoden hiljaiselon jälkeen.

Kevään 2019 Seinäjoki Racessa suomalaisyleisöä huudattanut Atupem on ollut radoilta sivussa maaliskuun 2020 jälkeen.

Ori sai haavan vasempaan etujalkaansa Seinäjoki Race -voittoa seuranneessa Åbyn Olympiatravet-finaalissa 27. huhtikuuta 2019. Haava jäi kummittelemaan, ja se johti lähes vuotta myöhemmin jännevammaan.

Urallaan yli 300 000 euroa palkintorahaa ravanneen Atupemin paluuta on odotettu, mutta vamma on jatkanut vihoitteluaan. Nyt ori on tulossa takaisin: Atupem on ilmoitettu ensi maanantaille koelähtöön Killerille.

”Jänne on reagoinut useampaan otteeseen tässä matkan varrella, sen on huomannut ultrassa ja kädelläkin kokeillessa. Aina on tullut takapakkia, mutta nyt on päästy pisimmälle tuon loukkaantumisen jälkeen”, huokaa Atupemin kasvattaja, omistaja ja valmentaja Antero Tupamäki.

”Atupem on maanantain listalla, mutta Killerin radan kunto ratkaisee sen, osallistutaanko me vai ei. Hevonen on kyllä koelähtövireessä, se on saanut sen treenin, mitä kilpahevonen vaatii. Killerin kavioura on ollut viime aikoina kelvoton, mutta voihan se olla nyt iloinen yllätyskin. Käyn varsalla tällä viikolla radalla. Sittenhän radan tila selviää, kun siellä käy. Jos Atupem ei maanantaina menekään Killerille, niin sitten mennään johonkin muualle.”

Tupamäki sanoo ajaneensa talven aikana Atupemilla yhden ratahiitin. Muuten on treenattu kotimaastoissa Laukaassa.

”Nyt onkin ollut valtavan hyvät ajopaikat, eikä ole ollut tarvetta käydä sen enempää radalla. En kyllä muutenkaan tapaa tauon aikana hiittailla radalla.”

Eläkkeellä oleva Tupamäki on suomalaisen hevoseläinlääketieteen suuri nimi. Hän suhtautuu Atupemin tulevaisuuteen ammattimaisen viileästi.

”Toivotaan, toivotaan -mentaliteetilla mennään. Atupem on kestänyt treenin, mutta se on eri asia kuin kilpaileminen. Totuus selviää starttien myötä. Käytän usein jännepotilaiden kohdalla sanontaa, että viisi ensimmäistä starttia ratkaisevat sen, miten käy. Usein jalka kestää ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännenkin kisan, mutta saattaa sitten laueta. Kun viisi starttia on mennyt, niin rumpua voi jo päristää, että kyllä tämä kestää”, Tupamäki juttelee.

Atupem astui viime vuonna 23 tammaa. Vuonna 2020 morsiamia kävi 34. Tupamäki on lukuihin tyytyväinen.

”Oikein on tosi hyvät määrät. Joukossa on ollut hyväsukuisia ja hyvin kilpailleita tammoja. Joistakin varsoista voi tulla ihan urheilijoita.”

Tupamäki tiedostaa siitosorin paluuseen liittyvät riskit.

”Atupemin pitää nousta ihan ykköstasolle, jotta se mainostaa itseään siitosorina. Usein nämä comebackit kääntyvät siitosoria vastaan ja suosio sulaa”, Tupamäki nauraa.

Atupem on nyt 9-vuotias. Startteja on orilla takanaan 47. Voittoja on tullut peräti 25 kappaletta.

”Ikä ei ole paluun suhteen ongelma, sillä eihän orilla ole kisoja paljoa. Taso, mille Atupemin pitäisi nousta, on vain kova. Nuoria on tullut kehiin, eikä helppoa tule olemaan. Toivotaan, että kaikki menee hyvin”, Tupamäki miettii.