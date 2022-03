12-aikainen No Vice hakee uutta vauhtia uralleen Karstulasta – Aleksi Kytölä ei haikaile takaisin Ruotsiin

Vermon valloittaja No Vice on siirtynyt Aleksi Kytölän omistukseen ja valmennukseen. Debyytti uusista väreistä on edessä maanantaina Killerillä.

Tomi Kaminen

No Vice on voittanut kolmesti maamme pääradalla Vermossa. Kaiken kaikkiaan uran voittosaldo näyttää kuutta. Muita totosijoja on kertynyt yhdeksän kappaletta.

Karstulassa asuva ja valmentava Aleksi Kytölä osti 12,1-aikaisen No Vicen itselleen. 39 kertaa kisanneen ja kuudesti voittaneen ruunan tienestit ovat liki 16 000 euroa. Kuusivuotias No Vice on aiemmin kilpaillut Tom Erikssonin, Nina Pettersson-Perklénin ja Matias Salon valmennuksessa.

Henri Paavilaisen kasvattama Pilgrims Taj'n poika ei ole vielä käynnistänyt omalta osaltaan kautta 2022. Viime vuoden päätöskisat eivät tuoneet ruunalle menestystä.

”Ostin No Vicen jo vuodenvaihteen jälkeen. Ruunaa on treenattu pikkuhiljaa. Se on erikoinen hevonen, eikä siitä saa oikein selvää. Kapasiteettia on voittosummaan nähden, mutta ruuna on ailahdellut starteissa. Kotonakin hommat ovat päivästä kiinni. No Vice on välillä rauhallinen, mutta välillä taas ei”, Aleksi Kytölä luonnehtii.

No Vice avaa uusista väreistä maanantaina Killerillä.

”Ihan kokeilustartti on kyseessä, kun lähellä pääsee ajamaan. Ehjä suoritus ja pikkurahat tyydyttäisivät. Aika sitten näyttää, miten ruuna lähtee menemään. Salokin sanoi, että No Vice voi olla kotona hyvä, mutta sitten radalla ihan muuta. Ruuna on terve, jotain pieniä vaivoja on, mutta ei mitään ihmeellistä. Kaarteiden kanssa on ollut ongelmia, ja No Vicea on koetettu jumpata niihin”, Kytölä sanoo.

Välillä nelisen vuotta Uumajassa treenannut ja viime kesänä kotikonnuilleen Karstulaan palannut Kytölä ei haikaile takaisin länsinaapuriin.

”Tallin hevoset ovat ihan hyvällä mallilla. Nuoria on tulossa radoille, ja uusiakin hevosia muuttaa talliin jossain vaiheessa. Positiivisella mielellä ollaan, eikä Ruotsiin ole ollut kaipuuta. Täällä on kivat omat paikat, ja me on löydetty jyvä, miten täällä treenataan. Tykkään valmentaa näissä maisemissa ja näissä paikoissa. Nämä ja tuon vanhan pirtin kun saisi siirrettyä Ruotsiin, niin sitten kelpaisi”, Kytölä nauraa.