Hevosenhoitaja Ayse Könec viihtyy työssään ja otti hiljattain ensimmäisen totoravivoittonsa huippusukuisella Jockas Carmenilla – "Töitä tehdään hyvällä tahdilla, päivät eivät kuitenkaan veny liian pitkiksi"

Terhi Piispa-Helisten

Ayse Könec sai tuulettaa ensimmäistä totoravilähdön voittoaan Jockas Carmenin rattailla 25. maaliskuuta Mikkelissä.

Laukaasta kotoisin oleva Ayse Könec ei unohda heti maaliskuun 25. päivää. Ennen kyseistä perjantaita Ayse oli voittanut aiemmin paikallis- ja poniravilähtöjä, muttei ollut päässyt voittajaesittelyyn ohjastajana totoravilähdössä. Tämä korjaantui Mikkeliin siirretyissä Jyväskylän raveissa Jockas Carmenin kanssa.

Uran ensimmäinen totoravivoitto Ayselle oli myös samalla huippusukuisen nelivuotiaan Jockas Carmenin uran avausvoitto. Tyyli millä voitto tuli, enteilee hyvää Marjo Kaipaisen Kaimacomin omistamalle tammalle.

”Harvemmin Seppo Suurosen valmentama nelivuotias aloittelija on palauttanut 15-kertaisesti rahat takaisin voittajapelissä. Pelaajat eivät luottaneet selvästikään kuskiin”, nauraa Ayse.

Syksyllä tulee kuluneeksi kuusi vuotta Aysen aloittamisesta Seppo Suurosen työntekijänä. Ayse ei olisi luonnollisesti ollut näin pitkään samalla työnantajalla, ellei olisi viihtynyt.

”Seppo on hyvä ja reilu työnantaja. Töitä tehdään hyvällä tahdilla, päivät eivät kuitenkaan veny liian pitkiksi. Lomat ja viikonloppuvapaat pyörivät todella mallikkaasti.”

Lapsuudessa Aysen perheenjäsenet eivät olleet hevosista kiinnostuneita. Aysen ensimmäinen kosketus hevosiin syntyi, kuten useasti käy, ratsastusharrastuksen kautta. Laukaa on kuitenkin tunnettu ravipitäjä, ja Aysen perheen naapurissa asui Eeva Naukkarinen ravureineen.

”Aloin käymään Eevan luona auttelemassa hänen hevostensa kanssa. Samalla tutustuin Ahokkaiden naapurissa asuneeseen Osmo Itärantaan. Heiltä sain ensioppini raviurheiluun.”

Myös poniraviurheilu tarjosi arvokasta oppia Ayselle raviurheilun parista. Omaa ponia hän ei koskaan tullut hankkineeksi.

”Sain tuttaviltani ponin valmennukseeni. Ajoin vajaat 60 lähtöä poneilla kilpaa. Se oli hyvä sisäänajoväylä raviurheiluun.”

Peruskoulun jälkeen Ayse suuntasi Kaustisen raviopistoon oppiakseen lisää hevosista ja etenkin raviurheilusta. Ayse kehuu Kaustisen raviopiston koulutusta.

”Opetus tarjosi paljon käytännön oppia. Olimme alkuaikoina paljon Veli-Erkki Paavolan tallilla, jossa suomenhevoset tulivat tutuiksi. Suurimman osan harjoitteluista tein Petri Salmelan Söderbyn yksikössä.”

Petri Salmela olikin Aysen ensimmäinen työnantaja valmistumisen jälkeen. Ayse oli vajaan vuoden Salmelan Bodenin tallilla töissä. Työkeikan keston jääminen alle vuoteen ei kuitenkaan johtunut Aysen mukaan viihtymättömyydestä.

”Petrihän on tunnetusti todella hyvä työnantaja. Työskentelytavat sopivat minulle todella hyvin. En ollut kuitenkaan suorittanut ajokorttia loppuun Suomessa ennen Salmelalle lähtemistä. Ilman ajokorttia elämästä tuli turhan työkeskeistä.”

Ayse päätti palata Suomeen vajaat kuutisen vuotta sitten. Muutaman kuukauden kotonaolon jälkeen hän aloitti työt Seppo Suurosen tallilla. Aiemmin pääasiassa lämminveristen kanssa työskentelemään tottunut Ayse pääsi Suurosen tallissa tutustumaan lähemmin suomenhevosiin.

”Olin tosiaan Paavolalla ollut kouluaikana tekemisissä suomenhevosten kanssa. Muuten olin mennyt melko lämminveripainotteisesti.”

Aysen ennakkokäsitys suomenhevosista muuttui melko nopeasti Juvalla aloittamisen jälkeen. Valtaosa Suurosen suomenhevosista paljastui todella hyväajoisiksi hevosiksi.

”En tiedä johtuuko se Sepsin suomenhevossuvuista, vai mistä. Täällä olevat suomenhevoset ovat todella mukavia ja kevyitä ajaa. Aika äkkiä opin minkälainen on hyvä suomenhevonen.”

Hyvistä suomenhevosista puhuttaessa, kääntyy puhe luonnollisesti Jockas Carmeniin. Yhden voiton jälkeen ei voi luonnollisesti vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Liisingin tytär on kuitenkin yli 100 000 euroa ansainneen Carmelan esikoinen. Emänemä on puolestaan huipputamma Cordiitta joka on erittäin ajankohtainen Coren emänäkin.

”Jockas Carmenille juokseminen vaikuttaa olevan helponoloista. Jos se pääsee johtopaikalle, ei se päästä ketään helpolla ohitseen. Sen on nähnyt hyvin ajamissani harjoituslähdöissäkin.”

Vaikka varsa olisi kyvykäs ja meneväinen, voi starteissa tulla vastaan yllättäviä esteitä. Tämän sai Aysekin huomata passinsa kanssa maaliskuun alussa Mikkelin raviradalle siirretyissä jääraveissa.

”Meillä oli kakkossija hallussamme voittajan ollessa omilla teillään. Maaliin tultaessa tamma säikähti maalipaalun varjoa ja hyppäsi sen yli laukalle. Hylkäys harmitti, vaikka kyseessä olikin paikallisravilähtö.”

Seuraavaksi startiksi Jockas Carmenille on kaavailtu Aysen mukaan Kuopiossa reilun viikon päästä ajettavaa SHKL-cupin karsintaa.

”Oli puhetta, että jatkaisin tamman ohjaksissa sielläkin. Mikäli vain ajolupani riittää kyseiseen lähtöön. Tunnemme Jockas Carmenin kanssa toisemme todella hyvin. Ajan sillä käytännössä kaikki ajot kotonakin.”

Vaikka viime vuonna Ayse ei ajanutkaan startteja, on hän melko rutinoitunut ohjastaja yli 70 startillaan vuosien aikana. Polte kilvanajoon on syttynyt uudestaan talven aikana.

”2018 ja 2019 olin mukana Salamakypärät-sarjassa. Hain tällekin vuodelle, mutta ymmärrettävästi en ollut etusijalla ajettujen starttien sarakkeen näyttäessä kahdelta viime vuodelta nollaa.”

Salamakypärät-sarjasta rannalle jäämisestä huolimatta on Aysella tavoitteena saada kerrytettyä starttimääräänsä tälle vuodelle.

”Eihän sitä tiedä, vaikka Sepsi ilmoittaisi minulle jonkun muunkin hevosen ajettavaksi. Kilvanajaminen on hauskaa, päätyö on toki Suurosen tallilla.”

Ulkomaille uudestaan lähteminen on käynyt aika ajoin Aysen mielessä. Ruotsissa työskentelyn lisäksi Ayse oli kouluaikana Ranskassa nelisen viikkoa harjoittelussa.

Tämän lisäksi hän pääsi Kaustisen raviopiston edustajana ajamaan Vincennesissä Prix European Trotting Schools Association-lähdössä sijoittuen kolmanneksi.

”Ruotsissa työskentely uudelleen kiinnostaa minua. Tällä hetkellä ei ole lainkaan suunnitelmissa ulkomaille lähtö. Viihdyn todella hyvin Juvalla.”

Suomen Hippoksen tilastot näyttävät Ayse Könecille 74 starttia ohjastajana. Voittoja niistä on kertynyt neljä. Poneilla startteja on takana 57 ja voittoja kolme.