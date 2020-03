Suomen parhaaksi ravintolaksi valittiin Helsingin Palace, raaka-aineissa korostuvat pohjoiset maut

Ainoa kymmenen kärkeen yltänyt ravintola Helsingin ulkopuolella on Turun Kaskis.

Juha Tanhua

Inarissa sijaitseva Aanaar on yksi listalle valituista ravintoloista.

Helsinkiläinen Ravintola Palace on Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksen mukaan tällä hetkellä maan paras ravintola. Voitto oli selvä.

Seuraaviksi sijoittuivat helsinkiläiset Baskeri & Basso Bistro, Inari ja Olo. Kahden edellisen vuoden voittaja, helsinkiläinen Grön, oli viides. Listan tulokset julkistettiin tänään avautuneilla Gastro Helsinki -messuilla Messukeskuksessa.

Äänestykseen osallistui noin 350 ravintola- ja ruoka-alojen ammattilaista ja vaikuttajaa eri puolilta maata. Palace äänestettiin myös voittajaksi kolmessa eri kategoriassa. Se oli ykkönen sarjoissa Paras ruoka, Paras kalaravintola ja Paras kahvi. Ravintolalla on myös yksi Michelin-tähti.

”Eero Vottosen johtama nuori kokkitiimi lähtee tasapainoisen kokonaisuuden luomisesta. Makumaailma etenee harkittujen etappien kautta, joka on koettavissa makuprofiilien ja rakenteiden kautta, joihin pelkistetty visuaalisuus liittyy”, kirjoittaa perusteluissa Viisi Tähteä Median päätoimittaja Eeropekka Rislakki.

Äänestyksessä kuusi seuraavaa kärkisijaa menivät nekin Helsinkiin. Toiseksi sijoittui Baskeri & Basso Bistro (Paras palvelu ja Paras työnantaja). Ravintola tunnetaan myös nimellä BasBas.

Seuraavina olivat Inari, Olo, kahden edellisen vuoden voittaja Grön, Vinkkeli ja Savoy. Paras Helsingin ulkopuolinen ravintola oli kahdeksanneksi sijoittunut Kaskis Turusta.

Varsinkin listalle nousijoista on tehtävissä johtopäätös, että pohjoiset maut ja keittiö ovat nostaneet arvostustaan.

”Viime vuonna klassisuus ja klassinen keittäminen nousivat selvästi trendiksi, joka vahvistui tänä vuonna entisestään. Taustalla on tarve löytää vakaa peruskallio epävarmoina aikoina", Rislakki kuvailee.

Hänen mukaansa tämän vuoden ilmiö on pohjoisten raaka-aineiden ja keittiön esiin nousu Lapin voimalla.

”Asialla on merkitystä, koska alueellisen keittiön korostuminen kertoo siitä, että ruokakulttuurimme ytimen pohdinta jatkuu – ei ole olemassa suomalaista yhtenäistä ruokakulttuuria, joka olisi kaikille yhteinen paketti vaan se on monta pientä sisäkkäistä pakettia, esimerkiksi Lappia, Karjalaa, Järvi-Suomea ja saaristoa”, Rislakki jatkaa.

Ensimmäistä kertaa äänestyksessä annettiin myös palkinto henkilölle eli vuoden ravintolavaikuttajalle. Ammattilaisten ammattilainen on pitkän linjan keittiöpäällikkö ja ravintoloitsija Pekka Terävä Olo-Groupista Helsingistä.

Lue lisää:

Kommentti: Miten Suomen 50 parasta ravintolaa on valittu, kun Helsinki voittaa koko muun maan 9–1?

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2020

1. Palace, Helsinki

2. Baskeri & Basso Bistro, Helsinki

3. Inari, Helsinki

4. Olo, Helsinki

5. Grön, Helsinki

6. Vinkkeli, Helsinki

7. Savoy, Helsinki

8. Kaskis, Turku

9. Ora, Helsinki

10. Demo, Helsinki

11. C, Tampere

12. Kuurna, Helsinki

13. Alexanderplats, Helsinki

14. Tapio, Posio

15. Muru, Helsinki

16. Mami, Turku

17. Ultima, Helsinki

18. Finnjävel, Helsinki

19. Nolla, Helsinki

20. Wino, Helsinki

21. Bistro O Mat, Kirkkonummi

22. Ostroferia, Oulu

23. Aanaar, Inari

24. Ravinteli Huber, Tampere

25. Ravinteli Bertha, Tampere

26. Nokka, Helsinki

27. Kakolanruusu, Turku

28. SicaPelle, Porvoo

29. Gastro Cafe Kallio, Helsinki

30. Kajo, Tampere

31. Sky Kitchen & View, Rovaniemi

32. Kultá Kitchen & Bar, Helsinki

33. Paakari, Kangasala

34. Pastis, Helsinki

35. Hello Stranger, Helsinki

36. Yes Yes Yes, Helsinki

37. Kosmos, Helsinki

38. Farang, Helsinki

39. Ragu, Helsinki

40. Penélope, Helsinki

41. Local Bistro, Joensuu

42. Nude, Helsinki

43. Maannos, Helsinki

44. Spis, Helsinki

45. Gaijin, Helsinki

46. Plein, Helsinki

47. Smör, Turku

48. Sikke's, Helsinki

49. Ludu, Turku

50. Old Boy BBQ, Helsinki