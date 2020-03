Oletko kokeillut tehdä tomaatista jäätelöä, entä kurkusta paistosta? Kasvihuoneravintolassa yllätyt erikoisherkuista

Sanne Katainen

Tomaatti-, kurkku- ja mansikkajäätelöt ovat Lid's Kökin erikoisuuksia.

Tomaattiglögiä jouluna, tomaattisimaa vappuna, tomaattipaistosta lohen kanssa, tomaattilimppua leipänä ja jälkkäriksi tomaattijäätelöä.

Vaiko sittenkin kurkkumojito aperitiiviksi, kurkkumuhennosta silakkapihvien kera ja kurkkujäätelöä kaiken kruunuksi?

Lind's Kök -kasvihuoneravintolaa Närpiössä pyörittävä Maria Berg käyttää tomaattia ja kurkkua mihin vain kuvitella saattaa. Lisämakua tulee omista yrteistä, mansikoista ja valkosipulista. Sekä tietysti hedelmistä. Makuyhdistelmät hipovat täydellisyyttä.

"Meidän mansikkacocktail on must! Sitä kysytään heti, jos se puuttuu seisovasta pöydästä", Berg tietää. Mansikkacocktailin resepti on yksinkertainen: mansikkaviipaleita, valkosipulisilppua ja öljykastike.

Katso Marian reseptit MT Ruoka -reseptihausta:

Kurkkumojito

Tomaattipaistos

Täytetyt suippopaprikat

Perunamurske ja tomaattiratatouille

Sinappimarinoidut paistetut silakat ja kurkkumuhennos

Tomaattikakku

Tomaattitiramisu

Tomaattijäätelö Lind'sin tapaan

Tomaattisima

Tomaattiremmit