Lidlin monien tuotteiden pakkaukset muistuttavat erehdyttävästi kilpailijoiden tunnettujen tuotteiden pakkauksia – näin kauppajätti kommentoi asiaa

Kuva: Venla Tirkkonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Kauppajätti Lidl on viime päivinä joutunut sosiaalisessa mediassa ainakin pienimuotoisen myrskyn silmään siksi, että sen on tulkittu kopioivan omissa tuotteissaan joidenkin tunnettujen elintarvikkeiden pakkauksia.

Myrsky lähti liikkeelle siitä, että graafikko Kasper Strömman laittoi myyntiin paitoja, joissa oli Lidlin logoa muistuttava piirros. Pian tämän jälkeen Lidl pyysi Strömmania poistamaan tuotteet myynnistä, koska Lidl tulkitsi tuotteet logonsa väärinkäytöksi.

"Tämä oli virhearvio, ja olemme pyytäneet ylireagoimistamme Strömmanilta anteeksi henkilökohtaisesti ja julkisesti somessa", Lidl Suomen viestintäpäällikkö Pilvi-Sisko Riikonen toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle sähköpostitse.

Keskustelun tuoksinnassa Strömman julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa Lidlin omien tuotemerkkien elintarvikepakkauksia verrataan tunnettujen suomalaisten brändien pakkauksiin. Kuvan on julkaissut Twitterissä ainakin keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä.

Riikosen mukaan Lidlin liikeidea nojaa vahvasti kauppaketjun omiin merkkeihin, ja sen omista merkeistä pyritään tekemään sellaisia, että ne kertovat selkeästi siitä, millainen tuote on kyseessä.

"Pakkauksen on tehtävä tuotteesta asiakkaalle tunnistettava. Esimerkiksi muista vastaavista tuotteista eroava värimaailma voi johtaa siihen, että tuote jää hyllyyn, koska asiakas ei tunnista tuotteen laatua ja käyttötarkoitusta", Riikonen sanoo.

Viestintäpäällikön mukaan kuluttajat erottavat eri tuotemerkit toisistaan, vaikka niiden pakkauksissa on yhteneväisyyksiä. Hän huomauttaa myös, että elintarvikepakkauksissa on monia vakiintuneita elementtejä eli esimerkiksi maitotölkkien sininen ja punainen kertovat rasvaprosentista, violetti väri taas kertoo, että tuotteessa on mausteena valkosipulia ja kermajuustot ovat yleensä keltaisessa pakkauksessa.

"Tässä mielessä samankaltaisuus ei tarkoita suoraa kopiointia", Riikonen vakuuttaa.

Lähes 20 vuoden aikana Lidl on Riikosen mukaan muutaman kerran käynyt oman tuotemerkkinsä rekisteröintiprosessin tai muun käyttöönoton yhteydessä keskustelua toisen valmistajan kanssa tuotemerkkien eroista ja yhtäläisyyksistä.

"Meille on itsestään selvää, että vaikka leikittelemme, niin toimimme aina reilusti ja laillisesti", viestintäpäällikkö painottaa.