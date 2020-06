Kaurasta tehdään nyt maidotonta suklaata – Fazer kehittää myös kauraksylitolilla makeutettua suklaata

Uudessa kaurasuklaassa on 13 prosenttia suomalaista kauraa.

Riitta Mustonen

Fazer Oat Choko eli kaurasuklaa sopii laktoosi-intoleranteille ja vegaaneille. Crispy Mint -suklaassa valkoinen sokeri on korvataan jatkossa kauraksylitolilla.

"Onnistuimme herkullistamaan kaksi meille annettua suklaahaastetta: kasvipohjaisuuden ja sokeroimattomuuden", toteaa Fazer konsernin tutkimusjohtaja Jussi Loponen tiedotteessa.

Fazer Oat Chokossa eli kaurasuklaassa yhdistyvät suomalainen kaura ja vastuullinen kaakao. Maitosuklaalta maistuvan suklaan valmistuksessa ei käytetä lainkaan maitoa.

Sokeroimattomassa Crispy Mint -maitosuklaassa on kylläkin maitoa, mutta makeutusaineena on käytetty ksylitolia. Fazer on rakentamassa Lahteen kauraksylitolitehdasta, ja jatkossa ksylitoli saadaan sieltä.

Uutuuksia myydään Fazerin omissa myyntipisteissä keskiviikosta alkaen. Kaupan hyllyille tuotteita on odotettavissa aikaisintaan ensi vuonna, Fazerilta kerrotaan.