Älä syyllisty suomalaisen kotikokin perisyntiin lohen grillauksessa – näin vältät kuivan ja mauttoman lopputuloksen

Pekka Fali

Kirjolohifileen grillaamiseen paras lämpötila on 170–180 astetta. Kalafilee valmistuu grillissä noin 20 minuutissa.

Lohi on kätevä vaihtoehto kesägrilliin. Aalloilta ateriaksi -hanke vinkkaa, mitä asioita lohen grillaamisessa on syytä ottaa huomioon.

Kirjolohi grillataan usein fileinä. Fileet kannattaa ottaa huoneenlämpöön puoli tuntia ennen grillaamista. Samalla ne on myös kätevää maustaa.

Ennen grillaamista fileen pintaan kannattaa leikata viillot noin neljän sentin välein. Viillot edesauttavat kypsymistä ja tasaista maustumista. Maustamisessa on syytä huomioida se että mauste levitetään kattavasti koko pinnalle, myös viiltojen väleihin.

Filee kannattaa laittaa folioon nahkapuoli alaspäin niin, että fileen yläpuoli jää paljaaksi. Ylijäävän folion voi rypistää ikään kuin veneeksi kalan ympärille. Ilman foliota kala jää kiinni ritilään helposti ja sen rasva valuu grilliin.

On hyvä pitää mielessä, että kalaa ei kannata ympäröidä foliolla kokonaan. Silloin lopputuloksesta tulee nimittäin herkästi keittokalan makuinen.

Kirjolohen paistamista helpottaa merkittävästi, jos lämpötila on tasainen. Kesäkeittiössä se onnistuu kaasugrillissä kätevämmin kuin hiiligrillissä. Hiiligrillin hiilloksenkin lämpötilan saa kyllä tasaiseksi, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa.

Kirjolohifileen grillaamiseen paras lämpötila on 170–180 astetta. Kalafilee valmistuu grillissä noin 20 minuutissa. Jos kala on kokonainen, se kypsyy noin 200 asteessa ja grillausaika on noin 45 minuuttia.

Kun arvioi kalan kypsyyttä, ei kannata unohtaa sitä että kun kirjolohi otetaan grillistä lautaselle, se on kuumaa ja siksi kypsyy tovin vielä lautasellakin.

Kirjolohen kypsentäminen ylikypsäksi on suomalaisten kotikokkien perisynti. Liian pitkä kypsennysaika tekee kirjolohesta kuivaa ja mautonta, ja se narskuu hampaissa. Mauttomuus ja kuivuus johtuvat siitä, että kalasta katoaa sen luonnollinen rasva.

Kypsyyttä voi tarkkailla kalan väristä. Vaaleanpunaisuus on kypsyyden merkki. Kypsyysaste on kokonaisuudessaan otollisin silloin, kun kalan paksuin kohta jää hieman punertavaksi. Aalloilta ateriaksi -hanke vinkkaa, että kalan kypsyydestä voi varmistua kätevällä haarukkatempulla. Paina haarukan piikit fileeseen ja käännä. Jos kala lohkeaa syiden mukaan, se on kypsä. Koska grillatessa kypsennyslämpötilan määritteleminen tasaiseksi voi olla hankalaa, tämä haarukkatesti on usein tarpeen.

