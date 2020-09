Suomi-ruuan suosio näkyy kaupan myyntidatassa – Isoin muutos alle 35-vuotiaiden ostoksissa

Riitta Mustonen

Alkuperämerkittyjen tuotteiden myynti ruokakaupassa on kasvanut tänä vuonna.

Peräti 77 prosenttia pitää tärkeänä, että suomalaisia kehotetaan koronaepidemian aikana ostamaan tuotteita, jotka työllistävät suomalaisia, kertoo elokuussa tehty Suomalaisen Työn Liiton, Ruokatieto yhdistyksen ja Kauppapuutarhaliiton Taloustutkimuksella teettämä tutkimus. Kyselytutkimukseen vastasi 1 200 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.

Kolmasosa suomalaisista sanoo koronaepidemian muuttaneen heidän suhtautumistaan alkuperään. He sanovat etsivänsä aiempaa enemmän tietoa ostamiensa tuotteiden kotimaisuudesta ja valmistusmaasta.

”Sekä elintarvikkeita että käyttötavaroita ostettaessa on erityisen voimakkaasti kasvanut paikallisen yrittäjyyden tukemisen, suomalaisten raaka-aineiden, Suomessa valmistettujen ja suomalaisia työllistävien tuotteiden merkitys”, summaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala tutkimustuloksia.

Kaupan keräämä myyntidata osoittaa, että asennemuutos näkyy myös käytöksessä. Esimerkiksi K-ryhmässä alkuperämerkittyjä tuotteita on tänä vuonna ostettu huomattavasti aiempaa enemmän.

Hyvää Suomesta, Avainlippu ja Sirkkalehti -merkittyjen tuotteiden myynti on kasvanut alkuvuonna K-ruokakaupoissa 10–20 prosenttia.

Design from Finland -merkittyjen tuotteiden vähittäismyynti on kasvanut jopa 30 prosenttia. Ruokakaupassa on valittu aiempaa enemmän alkuperämerkittynä esimerkiksi saippuoita ja kylpytuotteita, saunatarvikkeita, ruuanvalmistusvälineitä, kodin puhdistusaineita, paistopisteen tuotteita, keksejä ja koiranruokaa.

”Erityisesti nuoret haluavat tukea ostoillaan suomalaista työtä. Alle 35-vuotiaiden ostoksissa on tapahtunut isoin muutos tänä vuonna”, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli.