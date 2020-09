Kuluttajat kaipaavat apua ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin, mutta yhteistä ruuan ilmastomerkkiä ei vielä ole

"Jos yritysten on vaikea mitata tuotteiden ilmastoystävällisyyttä, niin kuinka vaikeaa se onkaan kuluttajalle"

Jaana Kankaanpää

Viljatuotteiden suosimista pidetään neljänneksi tärkeimpänä ilmastovalintana ruokakaupassa kasvistuotteiden, hävikin vähentämisen ja kotimaisuuden jälkeen.

Ilmastonmuutos huolettaa 63 prosenttia suomalaisista, mutta vain neljännes uskoo voivansa vaikuttaa siihen ruokavalinnoillaan. Kaksi kolmesta uskoo keinoksi kotimaisen ruuan valitsemisen.

Vaasan IRO Researchilla teettämään tutkimukseen vastasi elokuussa tuhat aikuista suomalaista.

"Melkein joka iikalle on tärkeää ruuan kotimaisuus. Se ohjaa ostopäätöksiä 77 prosentilla ja tärkeäksi sen mainitsee 87 prosenttia", summaa IRO Researchin toimitusjohtaja Vesa Väisänen.

"Mutta vain 30 prosenttia on huolissaan suomalaisen ruuan ilmastovaikutuksesta. Siinä ilmenee vahva luottamus kotimaiseen ruuantuotantoon."

Yli puolet kaipaa ohjausta ilmastoystävällisiin valintoihin. 58 prosenttia sanoo olevansa valmis maksamaan peruselintarvikkeista enemmän, jos voisi olla varma, että ne on tuotettu ilmastoystävällisesti.

Vaasan Oy:n toimitusjohtajan Thomas Isakssonin mukaan korona on selkeästi lisännyt kotimaisen ruuan arvostusta.

Siihen, mikä olisi ilmastoystävällinen ruokavalinta, ei teollisuudella vielä ole selkeää vastausta ja merkkiä.

"On monta eri tapaa laskea hiilijalanjälkeä. Jotenkin pitäisi kertoa, mikä valinta on paras, mutta miten, se on vielä piirustuspöydällä", Isaksson sanoo.

Myös Lantmännen Agron toimitusjohtaja Antti Snellman pitää yhteismitallisuutta suurimpana haasteena ilmastomerkille. "Aika harva ei perustele toimiaan kestävällä kehityksellä. Mutta jos yritysten on vaikea mitata objektiivisesti tuotteita, niin kuinka vaikeaa vertailu onkaan kuluttajalle."

