10 000 ruoka-apupakkausta Suomessa toimittanut yritys tähtää Englantiin: "paikalliset ovat olleet hyvin kiinnostuneita"

Suomalainen yhteiskunnallinen yritys Venner on antanut yli 800 vähävaraiselle perheelle tukea ja oppia terveellisestä syömisestä.

Marko Oikarinen

Vennerin ruoka-apupaketeissa on muun muassa kotimaisia kauden kasviksia, hedelmiä ja muita terveellisiä raaka-aineita.

Terveellinen ja ravitseva ruoka kuuluu kaikille tulotasoon katsomatta. Tämä on yhteiskunnallisen ruokayrityksen Vennerin pääperiaate.

Kaksivuotisen historiansa aikana yritys on toimittanut yli 10 000 ruoka-apulaatikkoa. Mukana on runsaat 800 vähävaraista perhettä. Yrityksen ruokapakkausten lisäksi ihmisille opetetaan terveellistä ja sesongin mukaista ruuanlaittoa.

”Jos halutaan vaikuttaa lasten ja nuorten terveelliseen ruokavalioon, paras paikka siihen on kotona. Lapsen terveelliseen ruokaan tehty investointi maksaa itsensä seitsemänkertaisesti takaisin”, kertoo Tuulia Järvinen, toinen yrityksen perustajista.

Tieto perustuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä ja Itä-Suomen yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaislasten ruokailua.

Toimivaa mallia on alettu viedä myös ulkomaille. Venner on kokeillut toimintaansa Englannissa Leicestershiren maakunnassa. Kokeilun ensimmäisen vaiheen tulokset ovat olleet lupaavia.

”Paikalliset poliitikot ja viranomaiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita ja halunneet kuulla lisää. Mukana olevat perheet saavat pian toisen ruokapakettinsa”, Järvinen kertoo.

Hänen mukaansa Britanniassa ravintoköyhyys ja terveellinen ruoka ovat paljon puhuttavia aiheita. Hankkeen kokeiluvaiheen onnistuessa varsinaisen toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2021 alussa.

Venner myy kuluttajille esimerkiksi ruoka-apupaketteja, joita voi ostaa lahjoitettavaksi vähävaraiselle perheelle. Samalla ostaja saa reseptejä myös omaan käyttöönsä. Apupakettien lisäksi asiakas voi ostaa tuotteita myös itselleen. Niiden tuotot menevät puolestaan ruoka-avun mahdollistamiseen.

Venner ei tee suoraa yhteistyötä alkutuotannon kanssa, mutta Järvisen mukaan myös se on harkinnassa.

Vähävaraisille suunnatun avun ohella yrityksen tavoite on helpottaa kaikkien muidenkin terveellistä syömistä. Reseptivihkojen ja ruokapakettien avulla viikoittaisen ruokalistan suunnittelu helpottuu kaikenlaisissa perheissä. Erityisesti vähävaraisissa perheissä apu on kuitenkin tarpeen.

”Jos toimeentulo arjessa on koko ajan hankalaa, silloin ei luultavasti mennä ruokablogeihin inspiroitumaan”, Järvinen sanoo.

Avun tarpeessa olevien perheiden tavoittamiseksi Venner tekee yhteistyötä useiden järjestöjen kanssa. Mukana on muun muassa Ensi- ja turvakoteja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Martat. Myös kunnallinen sosiaalitoimi tekee yrityksen kanssa yhteistyötä.

Järjestöjen lisäksi brändiyhteistyö on yrityksen toiminnalle keskeistä. Yhteistyötahoja on tällä hetkellä kaikkiaan 48. Jyväskyläläinen luontaistuotteisiin erikoistunut yritys Foodin on yksi uusista yhteistyökumppaneista.

”Jaamme Vennerin kanssa samat arvot tässä todella tärkeässä asiassa. Ei tarvinnut kahdesti miettiä, kun meitä pyydettiin mukaan yhteistyöhön”, kertoo Foodinin luova johtaja Maria Jalkanen.

Vennerin ruokapakkauksissa onkin syyskuusta eteenpäin tarjolla Foodinin maahantuomia ja pakkaamia cashewpähkinöitä, kvinoaa, auringonkukansiemeniä ja punaisia linssejä. Tuotteet tulevat ulkomailta. Niiden pakkaus ja muu jatkojalostus tehdään kuitenkin Jyväskylässä.

”Meille on tärkeää työllistää myös paikallisesti”, Jalkanen sanoo.

Venner-laatikoissa on runsaasti kotimaisiakin tuotteita. Laatikot sisältävät esimerkiksi kauden juureksia ja kasviksia, kauraa, herkkusieniä ja yrttejä.