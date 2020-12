Odottamaton räjähdys voi pilata kinkunpaistajan joulurauhan: Näin vältät paistopussionnettomuuden

Moni tykkää paistaa kinkun paistopussissa. Tuloksena on pehmeä ja mehukas kinkku eivätkä nesteet roisku ympäri uunia. Mutta jos unohtaa leikata pussin yläkulmaan reiän, mistä höyryt pääsevät ulos, voi pussi pahimmillaan räjähtää rikki, ja silloin uunissa riittää siivoamista.

Jaana Kankaanpää

Paistolämpömittari ja -pussi helpottavat kinkunpaistoa.

Kinkun paisto ei ole mitään rakettitiedettä, mutta ohjeet joutuu kertaamaan, kun kinkkua paistaa vain kerran vuodessa.

Kinkkua syödään yleensä aattoaterialla, joten ison kinkun paistaminen kannattaa aloittaa jo aatonaattona.

Aseta kinkku uunipellille ja työnnä paistolämpömittari sen paksuimpaan kohtaan niin, ettei se osu luuhun – jos kyseessä on luullinen kinkku. Kinkku saa lämmetä 10–15-asteiseksi huoneenlämmössä, ja jääkaapista otettuna aikaa lämpenemiseen kuluu noin tunti per kilo. Eli jos kinkun paistaa aattoa vasten yöllä, niin seitsemän kilon kinkun voi ottaa keittiön pöydälle jo päivällä.

Jos paistat kinkun paistopussissa, ota lämpömittari pois ja pane kinkku pussiin ja leivinpaperin päälle pellille.

Jos paistat kinkun ilman pussia, kaada korkealaitaiseen uunipannun pohjalle vettä ja pannun päälle ritilä ja kinkku ritilälle. Vesi kerää kinkusta valuvan nesteen ja rasvan ja sitä voi lisätä paiston aikana tarvittaessa.

Säädä uuni 200 asteeseen. Laita kinkku uuniin niin, että paksumpi pää on takaseinään päin ja paistomittari näkyy uunin suuluukusta, jos mittari on perinteistä mallia.

Kun kinkku on ollut puoli tuntia 200 asteessa, alenna lämpö 100–125 asteeseen, jotta kinkusta tulee mehevä.

Kypsennä kinkku vähintään 73 asteeseen. Silloin se on mehukas ja väriltään vaaleanpunainen. Jos pidät mureasta, kypsemmästä kinkusta, anna lämpötilan nousta 80 asteeseen. 85-asteinen kinkku on jo murean ylikypsä, mutta silläkin on kannattajansa.

Kypsyminen vie aikaa 60–80 minuuttia kiloa kohti. Eli seitsemänkiloinen kinkku kypsyy 73-asteiseksi noin seitsemän tuntia. Aikaan vaikuttavat alkulämpötila, kinkun koko ja muoto. Lämpötila nousee pari astetta vielä sen jälkeenkin, kun kinkun ottaa pois uunista.

Kun kinkku on paistettu, anna sen jäähtyä hetki. Ota paistoliemi talteen kastikkeen tekoa varten.

Jos paistoit kinkun pussissa, ota pussi pois. Voit kääriä kinkun vielä folioon ja antaa levätä ainakin tunnin ajan. Poista sen jälkeen mahdollinen verkko kinkun ympäriltä, mutta jätä pintaan ohut kerros silavaa antamaan makua.

Kun paistoliemi on jäähtynyt, poista sen pinnalle jähmettynyt rasvakerros ja tee liemestä kastike.

Kinkun voit ennen tarjolle panoa kuorruttaa esimerkiksi sinapilla ja korppujauhoilla ja ruskistaa 250-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia. Pinnan voi vielä koristaa kokonaisilla neilikoilla tai vaikka tähtianiksilla.

