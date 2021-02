Kaurankuoresta leipäpussi, selluloosasta ja rasvahapoista muovikalvoa – elintarvikepakkauksiin etsitään nyt ekologisuutta

VTT

VTT:n kehittämä selluloosasta ja rasvahapoista muodostettu Thermocell-muovikalvo sen sijaan on termoplastinen täysin ilman lisäaineita.

Fazer esittelee tänään oman suomalaisen keksintönsä: kaurankuoresta kehitetyn leipäpussin. Yhtiön mukaan pussin kehittely on vaatinut vuosien työn.

Uudessa leipäpussissa on neljäsosa kaurankuorta ja sen voi kierrättää kartonkina.

Pakkaus on kehitetty yhteistyössä tutkimus- ja oppilaitosten sekä alan yritysten kanssa.

Fazer Leipomoiden pakkauskehityspäällikön Piia Soininen-Tengvallin mukaan kaurankuoripussi tuntui aluksi lähes mahdottomalta tehtävältä. Kehitysversioita tehtiin yksitoista ennen kuin sopiva löytyi.

"Oli todellinen läpimurron hetki, kun saimme riippumattoman laboratorion testitulokset kaurankuoripaperin elintarvikekelpoisuudesta."

Fazer Myllyssä pohditaan, miten kaurankuoria voisi käyttää laajemminkin paperin ja pakkausten tuotannossa.

Pakkausmateriaalien uusiutuva alkuperä kiinnostaa sekä kuluttajia että pakkaajia. VTT:llä on menossa testausvaihe selluloosasta ja rasvahapoista valmistettavasta Thermocell-muovikalvosta, jota voisi käyttää elintarvikepakkauksiin. Selluloosa ei kilpaile ruuantuotannon kanssa, kuten moni muu biomateriaali, mutta siltä puuttuu lämpömuovattavuus eli termoplastisuus.

Thermocellistä kehitetään biopohjaista vaihtoehtoa öljypohjaiselle muoville. VTT:n Tutkimustyössä ovat mukana Arla Foods, Paulig ja Wipak.

Elintarvikepakkauksissa suositaan mahdollisimman ohuita ja kestäviä kalvoja, jotka suojaavat elintarvikkeita turvallisesti. Thermocell on jo osoittautunut hyväksi suojaksi vesihöyryä vastaan, eikä siitä siirry mitään ainesosia elintarvikkeisiin. Thermocell-kalvoa voidaan myös kuumasaumata pakkausten valmistajien vakiolaitteissa.

Merkittävä saavutus Thermocellin kehityksessä on kalvon ohuus. Tuotantokokeiden edetessä kalvo on tasoittunut ja ohentunut jo 100 mikrometriin. Jotta materiaali olisi kilpailukykyinen ohuiden muovikalvojen kanssa, sitä on ohennettava edelleen. Tavoitteena on myös parantaa kalvon lujuutta ja suojaominaisuuksia.

”Kumppaniyritysten palaute on auttanut meitä huomioimaan myös muita ominaisuuksia, jotka ovat markkinoilla tärkeitä. Tästä esimerkkinä on kalvon kitkaominaisuudet, jotta sitä voitaisiin käyttää pakkauslinjoilla”, VTT:n tutkimustiimin päällikkö Jarmo Ropponen kertoo tiedotteessa.

Thermocellin kierrätettävyys on todettu lähes yleisten termoplastisten muovien veroiseksi. Sitä voidaan sulattaa ja muovata uudelleen vähintään viisi kertaa ilman, että sen ominaisuudet merkittävästi kärsivät. Sen kierrättäminen vaatii nykyään vielä lajittelun omaksi jakeekseen.

Paitsi että pakkausmateriaaleissa on uusia keksintöjä, ympäristöä otetaan huomioon myös pakkausmateriaalia vähentämällä. Esimerkiksi Atria toi syksyllä markkinoille lihan maustamispakkauksen, jossa on 20 prosenttia vähemmän muovia kuin ennen.

Ruukkuyrttien kasvattajat ovat siirtyneet muovisista biohajoaviin ruukkuihin tai jättäneet ruukut pois kokonaan. Muovikäärössä on pelkkä turvepaakku ja yrtti.

Ruokahävikin vähentäminen on myös tärkeä tavoite elintarvikkeiden pakkaamisessa. Muovi suojaa kurkkua nahistumasta ja oikeanmuotoisesta ketsuppipakkauksesta saa käyttöön viimeisenkin pisaran.

