Ville Haapasalo yllätti itsensäkin: täysin ummikosta tuli vuodessa hatsapuri-leipuri – "Niin huima vauhti, että välillä pelottaa!"

Jonne Vaahtera

Ville Haapasalo esitteli ensimmäisiä hatsapurejaan vuosi sitten Puumalan Sahanlahdessa.

"Jos joku olisi vuosi sitten sanonut, että seison tänään Keskon campuksella puhumassa leivistä, niin pitäisin häntä hulluna", näyttelijä ja yrittäjä Ville Haapasalo totesi K-ryhmän mediatilaisuudessa tiistaina.

Haapasalon ja Keskon yhteistyö alkoi, kun Haapasalon georgialaiset juustoleivät, hatsapurit, menivät viime kesänä kuin kuumille kiville Puumalan torilla ja K-kauppiaat vinkkasivat, että kannattaisi jutella niistä Keskon kanssa.

Haapasalon leipuriura alkoi, kun hän yritti vuosi sitten löytää leipurin, joka alkaisi tehdä hänelle hatsapureja. Kun ketään ei löytynyt, mies opiskeli leipomista netistä, suoritti hygieniapassin ja perusti leipomon kesämökkipaikkakunnalleen Puumalaan.

"Se oli hauska kesätyö. Ajattelin, että jos myyn kaksituhatta leipää, niin olen todella onnellinen", Haapasalo kertoo. Korona oli tyhjentänyt miehen kalenterin kuukausiksi.

Kun hatsapureja oli myyty 68 päivässä 25 000 kappaletta, Haapasalo ajatteli, että olisi hullua lopettaa. Hän marssi yhtiökumppaninsa kanssa Keskon puheille.

Hatsapureihin käytetään sulguni-juustoa, jonka Haapasalo hankki Virosta, koska sellaista ei saanut Suomesta. Keskossa haluttiin, että juustoleivän raaka-aineet olisivat Suomesta.

"Ruvetaan ettimään", Haapasalo vastasi, mutta epäröi mielessään, että miltä mahtaa kuulostaa, kun hän, pari kuukautta leipurina ollut, menee sanomaan meijerille, että voisitteko tehdä meille juuston.

"Ihan oikeesti! Mutta nyt Valio tekee meille sulgunijuuston. Se on meille iso uutinen!" Haapasalo kertoo riemuissaan. Myös toinen ulkomailta tullut raaka-aine, jota mies ei paljasta, korvataan kotimaisella.

Haapasalo on kiertänyt markkinoimassa hatsapurillojaan K-kauppojen pihoilla ja päässyt tutustumaan kauppojen maailmaan.

"Kauppiaat ovat tässä tärkeässä roolissa. Vauhti on ollut huimaa ja välillä pelottaakin, mutta yhteistyö on alkanut hyvin. On ihanaa, että voi toteuttaa ideoita."

Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Harri Hovi iloitsee, että Valio tuli mukaan kehittämään juustoa. Hovi uskoo hatsapurin mahdollisuuksiin.

"Jos katsoo parasta päivämyyntiä, niin vuositasolla mentäisiin kahteen miljoonaan euroon. Yli 600 hatsapurilloa on jo myyty."

Haapasalo huomauttaa, että hatsapuri on pysynyt 5 000 vuotta samana. "Jotain hyväähän siinä on. Voita ja kermaa, kuka siitä ei tykkäisi."

