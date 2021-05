Säilytätkö sinäkin tomaatit väärin? Asiantuntija kertoo, mikä on oikea tapa

Sanne Katainen

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista tomaattiviikkoa.

Jopa puolet suomalaisista säilyttää tomaatit ja kurkut väärin eli jääkaapissa, selviää Kauppapuutarhaliiton tutkimuksesta. Vain joka kuudes pitää niitä oikeaoppisesti huoneenlämmössä.

"Välillä saamme palautetta tomaattien mauttomuudesta. Tomaatin maku häviää jääkaapissa, joten säilytys vaikuttaa makuun ratkaisevasti. Usko jääkaapissa säilyttämisestä elää kuitenkin vahvana", kertoo Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen tiedotteessa.

Tomaatin oikea säilytyspaikka on huoneenlämmössä. Ihanteellinen säilytyslämpötila on +13 astetta, mutta liian lämmin on parempi kuin liian kylmä. Lämpimässä tomaatin kypsyminen nopeutuu.

Jääkaapissa tomaatti menettää nopeasti makunsa. Se säilyy siellä kyllä pidempään ja pysyy kovana, mutta vetistyy sisältä. Kylmyys tekee tomaateista happamampia ja mauttomampia, sillä kylmässä aromiaineet ja hapot lisääntyvät ja sokereiden määrä vähenee.

Tomaatti tuottaa runsaasti etyleeniä, joten sitä ei kannata säilyttää lähellä etyleenille herkkiä kasviksia, kuten kurkkua ja yrttejä. Etyleeni nopeuttaa hedelmien kypsymistä ja voi muuttaa lähellä olevien kasvien makua sekä kellastuttaa niitä.

Erityisesti nuoret säilyttävät tomaatit ja kurkut väärin, 18–24 vuotiaista jopa 77 prosenttia säilyttää niitä jääkaapissa. Vain kolmasosa 55–65-vuotiaista toimii näin.

Suurimmat syyt vihannesten säilyttämiseen jääkaapissa olivat tottumus sekä parempi säilyvyys. Osa vastasi myös, että tomaatit ja kurkut maistuvat paremmilta kylminä. Myös jääkaapissa oleva vihanneslokero houkuttelee säilyttämään kaikki vihannekset siellä.

