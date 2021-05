Söin täällä: Kaksi vetyä vertailussa Lappeenrannassa – Kafiina hävisi niukasti Satama-Sannille, mutta syy jäi osin hämäräksi

Vedyn täytteet ovat runsaat.

Lappeenranta on kuuluisa vedyistä ja atomeista eli lihapiirakoista, joissa on täytteenä savu- tai keittokinkkua ja keitettyä munaa tai vain munaa. Kauniina kevätsunnuntaina Satamatorilla on pitkä jono Satama-Sannin kioskin edessä, mutta viereisessä Kafiinassa jonottaa vain yksi asiakas. Siispä sinne.

Otan vedyn savukinkulla ja lisukkeiksi ketsuppia, kurkkusalaattia ja raakaa sipulia. Saan voipaperiin kääräistyn piiraan, joka tihkuu rasvaa. Liha-riisitäyte on mössöinen eivätkä lisukkeetkaan säväytä.

Päätän testata myös Sannin vedyn samoilla lisukkeilla. Hintakin on sama, 5,50 euroa.

Sannin piiraan välissä vilkkuu punasipulihakkelusta ja kinkkua on reilusti. Käärö ei ole yhtä tiukka kuin Kafiinan, joten koko paketti näyttää isommalta. Makukin on raikkaampi.

Marssin Kafiinaan kysymään, mistä lihapiirakat tulevat. "Kesämäen leipomosta, se on ainoa oikea!" myyjä huikkaa iloisesti.

Entä Sanni sitten, mistäs teidän piirakat? "Kesämäen leipomosta."

Maussa ja rakenteessa oli siis eroa, mutta jonon pituuteen saattoi vaikuttaa sekin, että huhtikuussa elettiin vielä turvaväliaikaa ja ehkä ulkona torilla jonottaminen ja ostaminen tuntui ihmisistä turvallisemmalta kuin meno sisään kahvilaan tilaamaan ja maksamaan.

Satama-Sanni ja Kafiina, Lappeenrannan Satama, Lappeenranta