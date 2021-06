Ahvenanmaa antoi rouskuvan satavuotislahjan: jokainen Suomen kaupunki sai saarella nimikko-omenapuun

Visit Åland

Jokaisella Suomen kaupungilla on nyt oma omenapuu Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaan itsehallinnon satavuotisjuhlallisuudet käynnistyvät keskiviikkona 9. kesäkuuta. Saarella mietittiin, miten saataisiin koko Suomi mukaan juhlintaan.

Ensin harkittiin, että lähetettäisiin omenapuun taimi jokaiseen kaupunkiin, sillä Ahvenanmaalla tuotetaan 70 prosenttia kotimaisista omenoista.

Mutta sitten keksittiin parempi idea: lahjoitetaan jokaiselle kaupungille oma nimikko-omenapuu, jonka hedelmiä voi tulla poimimaan saarelle.

"Halusimme antaa juhlavuoden kunniaksi lahjaksi palan ahvenanmaalaista ruokakulttuuria eli omenatarhaa. Tänne on kautta aikojen tultu vierailemaan ja myös asumaan eri puolilta Suomea, ja nyt jokainen löytää palan omaa kotikaupunkiaan saariltamme”, maakunnan maaneuvos Veronica Thörnroos sanoo tiedotteessa.

Puut sijaitsevat Tjudössä, Öfvergårdsin tilalla, jota pitää pariskunta Anna ja Jan Alm. Maatila tunnetaan palkituista omenamehuistaan.

“Jokainen puu on nimetty nimikkokaupungin mukaan. Tilallamme viljellään 17 erilaista omenalajiketta, mutta kaupungeille lahjoitetut omenapuut ovat kaikki samaa lajiketta nimeltään Zonga. Päädyimme siihen, koska se on maukas ja monikäyttöinen omena. Zonga kypsyy poimittavaksi syyskuussa, ja lajike on allergiaystävällinen”, Almit kertovat:

Anna ja Jan Alm toivottavat vieraat tervetulleiksi ihailemaan omenapuita paikan päälle. "Syyskuussa Ahvenanmaalla vietetään suurta sadonkorjuujuhlaa, ja tuolloin ovat kaikkien kaupunkien asukkaat tervetulleita poimimaan oman kaupunkinsa omenoita.”

Eri kaupunkien asukkaat voivat myös käydä ehdottamassa osoitteessa https://campaign.visitaland.com/100-omenapuuta/, mitä he haluaisivat, että sadosta valmistetaan. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan kaksi matkaa Ahvenanmaalle majoituksineen ja matkoineen.

