Tee makumatka Ahvenanmaalle – Näillä ohjeilla pääset saaren tunnelmiin kotikeittiössä

Ahvenanmaalla meri on läsnä kaikkialla ja kalastus kuuluu saaren tärkeisiin elinkeinoihin.

Yli 6 700 saaren ja luodon maakunnassa erilaiset kalaruuat ovat maistamisen arvoisia. Hauen ja ahvenen lisäksi merestä nousee kuhaa, lohta, silakkaa ja siikaa.

Tee silakoista raikkaan maukas tahna ja levitä sitä makean ja maltaisen mustaleivän päälle. Nämä savusilakkaleipäset maistuvat aterian alkupalana. Ahvenanmaan paikallisherkkua on myös Ledholmare-silakkahampurilainen ja makea, mannapuurosta jalostettu ja kardemummalla maustettu Ahvenanmaan pannukakku.

Herkkusuut arvostavat Ahvenanmaalla tuotettua karitsanlihaa. Siinä on saariston maku, jonka sanotaan olevan peräisin merestä ja mausteyrteistä, joita kylvetään heinänsiementen joukkoon pellolle. Kypsennä uunissa karitsan paahtopaistia ja käytä kastikkeeseen mustaherukkahyytelöä ja herukoita.

Paistin seuraksi voi valmistaa vuohenjuusto-ohrattoa.

Ahvenanmaan meijerituotteista kuuluisimpia ovat palkitut juustot ja perinteiseen tapaan kirnuttu voi. Myös perunoistaan ahvenanmaalaiset ovat ylpeitä. Kukapa ei tuntisi Oolannin perunapakasteita tai Taffelin perunalastuja, joita on valmistettu samassa tehtaassa vuodesta 1969.

Savustetuista silakoista syntyy maukas tahna tummalle ja makealle saaristolaisleivälle. Jarno Mela Uuniomenien höysteeksi valmistetaan omenaviinasiirappia. Ahvenanmaalla viljellään suuri osa Suomen omenoista.

Saaren julkkiskokkititteli kuuluu itseoikeutetusti Michael ”Micke” Björklundille, joka on niittänyt mainetta ja kunniaa niin kokkikisoissa kuin television ruokaohjelmissa. Jenny-vaimonsa kanssa hän on rakentanut Kastelholman linnan kupeeseen monipuolisen ruokakohteen, Smakbyn-makukylän, johon kuuluu muun muassa ravintola, kahvila, tilakauppa ja tislaamo.

Linus Nilsson

Micke Björklund osallistui viime vuonna Ruotsin Robinsoniin eli Selviytyjät-kilpailuun ja voitti sen.

Ahvenanmaata voi syystä nimittää koko Suomen omenatarhaksi, sillä siellä viljellään yli 70 prosenttia kaikista maan omenoista. Sadosta noin 10 prosenttia puristetaan raikkaaksi tuoremehuksi, jota myös mantereen puolella on kaupan. Omena on myös calvados-tyyppisen viinan raaka-aine. Ålvados-nimisenä se joutui ranskalaisten Calvados-tuottajien hampaisiin, ja nimi jouduttiin muuttamaan Apelbrandiksi. Sitä on saatavilla Alkon tilausvalikoimasta, kuten myös Appleaud-omenalikööriä.

Tee oolantilaisaterian jälkiruuaksi mantelisia uuniomenia, jotka saavat kyytipojakseen omenaviinasiirappia.

Ahvenanmaalla viljellään suuri osa Suomen omenoista.

Muutakin juomaosaamista saarelta löytyy. Limonaditehtaassa valmistetaan limuja perinteisillä resepteillä aidoista marjoista ja hedelmistä ilman E-koodeja. Panimossa pannaan olutta pienimuotoisesti käsityönä, ja panimomestari saattaa ripotella mausteeksi mustikoita tai saaren omaa hunajaa.

Vuonna 2011 Ahvenanmaa kohautti kansainvälisiä viinipiirejä. Syynä oli Föglön edustalta löytynyt hylky, jonka lastina olleet 145 samppanjapulloa todettiin maailman vanhimmiksi säilyneiksi samppanjoiksi. Syvyyksistä nostettiin samalla myös viisi pulloa olutta, jonka reseptin paikallinen panimo sai luvan kopioida ja luoda sen pohjalta oman hedelmäisen hapokkaan Stallhagen Historic 1843 -oluen.

Katso ohjeet MT Ruoka -reseptihausta:

Savusilakkaleipäset

Karitsaa herukkakastikkeessa

Vuohenjuusto-ohratto

Manteliset uuniomenat ja omenaviinasiirappi

Jarno Mela

Uuniomenien höysteeksi valmistetaan omenaviinasiirappia.