Linnanmäen suosikkiannoksen perunat tulevat ulkomailta – kaikki liha on kotimaista

Makkaraperunat on Linnanmäen huvipuiston suosituimpia annoksia, ja perunoita voi ostaa pelkältäänkin vaikka ranskalaisina tai kolikkoperunoita. Toistaiseksi kaikki perunat tulevat vielä ulkomailta.

Carolina Husu

Ella-Kaisa Luoma on Linnanmäellä kesätöissä myymässä muun muassa ranskalaisia perunoita.

”Käytämme McCain-brändin perunoita”, kertoo Linnanmäen ravintolatoimintojen päällikkö Heini Rantsi. Kysyttäessä hän tietää, että brändi on amerikkalainen, mutta perunoiden alkuperä pitää tarkistaa keittiöstä.

”Perunat tulevat pakasteina ulkomailta, eri puolilta”, Rantsi selvittää.

Perunoiden tuontia Rantsi perustelee saatavuudella. ”Meillä on tosi iso volyymi, on tärkeä turvata perunoiden tasainen saatavuus.”

Makkaraperunoiden lisäksi Linnanmäellä myydään muun muassa ranskalaisia, uuniperunoita ja perunapedalseja eli lantteja tai kolikkoperunoita.

Rantsi korostaa, että Linnanmäki pyrkii saamaan mahdollisimman suuren osan ruokatuotteistaan kotimaasta. Esimerkiksi kaikki ravintoloissa käytetty liha on suomalaista.

Linnanmäellä on puolen tusinaa ravintolaa ja lisäksi kahviloita ja kioskeja.

Uutena ravintolana aloittaa Wok’n Curry, joka tarjoaa intialaista ja itämaista makumaailmaa. Sielläkin ravintoloitsija Reesh Sharma korostaa, että kaikki liha tulee Suomesta.

Tämän kesän uutuus etenkin helteen hiostamille huvittelijoille on vegaanipehmyt eli kaurapohjainen pehmytjäätelöä vastaava herkku, jota saa sekä suklaan että vadelma-mansikan makuisena. Rantsista on hienoa, että esimerkiksi maitoallergisille lapsille on nyt tarjolla heille sopiva tuote.

Vegaanipehmyt tulee Linnanmäelle Kuopion Suonenjoelta.

Linnanmäen kesästä odotetaan vilkasta.

”Aika moni matkailee kotimaassa, ja tällaiset kohteet kiinnostavat”, tietää Linnanmäen viestintäpäällikkö Juuso Vainio.

”Seuraamme koronatilannetta. Kävijämäärä on nyt rajoitettu neljäsosaan, mutta uskon, että rajoituksia höllennetään pian.”

Omalla autolla huvipuistoon tuleville Vainio vinkkaa pysäköinnistä Elimäenkadun Aimo-­parkissa, minne auton voi jättää koko päiväksi kolmella eurolla. Huvipuistoon kävelee sieltä varttitunnissa.