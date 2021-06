Hampunsiemenestä syntyy superruokaa – aiottiin ensin markkinoida vain kotimaassa, mutta ulkomainen kysyntä yllätti

"Öljyhampussa on samassa paketissa täydellinen ruokaöljy ja laadukas valkuainen", kertoo Golden Maltin toimitusjohtaja Eero Nissilä.

Carolina Husu

Jyrki Leppälä ja Satu Pura tutkivat hamppupellon kuntoa kesäkuun alussa.

Syötkö mielelläsi tofua lihan sijaan? Mietityttääkö sinua, miten kaukaa se Suomeen seilaa ja miten rankasti prosessoitua se mahtaa olla?

Entä jos lautasellasi olisikin valkuaislähteenä kotimaisesta öljyhampusta tehtyjä pyöryköitä ja lasissasi hamppujuomaa? Lähellä tuotettua, kevyesti prosessoitua ja ravitsevaa?

Tällaisiin tuotteisiin sopivaa raaka-ainetta alkaa kohta syntyä Trans Farmin tiloissa Hausjärven Oitissa. Jatko on kiinni siitä, miten elintarviketeollisuus uuteen raaka-aineeseen tarttuu ja mitä siitä kehittää.

Kun Oitin tehtaan linjastot saadaan kokoon ja testaukset tehtyä, markkinoilla on aivan uudenlainen tuote: idätetty hampunsiemen. Se syntyy yhteistyössä oululaisen startup-yrityksen Golden Maltin kanssa.

Idätys ei tarkoita sitä, että Oitissa tuotettaisiin hampun ituja, vaan sitä, että siemenen itäminen käynnistetään aivan samoin kuin ohran mallastuksessa.

Ensin hampunsiemenet pestään, sitten liotetaan 20-asteisessa vedessä pari vuorokautta ja lopulta kuivataan. Kuivatus päättää liotuksen aloittaman itämisprosessin, antaa tuotteelle makua ja väriä ja varmistaa säilyvyyden.

Kun itäminen alkaa, kasvi alkaa pilkkoa siemeneen varastoitunutta ravintoa omaan käyttöönsä, Golden Maltin toimitusjohtaja Eero Nissilä selittää. Samalla siitä tulee ihmiselle käyttökelpoisempaa, kun amino- ja rasvahappojen biologinen aktiivisuus kasvaa.

Nissilän mukaan öljyhampussa on samassa paketissa täydellinen ruokaöljy ja laadukas valkuainen. Kun soijan valkuaisessa on 18 ihmiselle välttämätöntä aminohappoa, hampussa niitä on 20.

Eikä pidä unohtaa hampun ympäristövaikutuksia, Trans Farmin markkinointipäällikkö Satu Pura muistuttaa.

"Öljyhamppukasvusto sitoo hiiltä 10–12 kiloa hehtaarille, kun esimerkiksi Suomen metsien vastaava lukea on 4–8 kiloa vuodessa."

Hamppu toimii myös maan kasvukunnon kohentajana. Vastuullisuuden kannalta merkitystä on myös sillä, että sen viljelyssä ei käytetä kemiallista kasvinsuojelua.

Idätetyn siemenen lisäksi tehtaalta lähtee jatkossa siitä valmistettua öljyä ja valkuaista.

Alkuvaiheessa aiottiin keskittyä valloittamaan kotimaan markkinoita. Yllättäen kysyntää onkin alkanut tulla ulkomailta, Trans Farmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä kertoo.

Se ei toisaalta ole ihme. Yritys vie päätuotettaan kuminaa 40 maahan, ja moni asiakas käyttää sekä kuminaa että hamppua. Ei siis ihme, että yhteistyökumppanin uutuustuote kiinnostaa.

Ensimmäinen hamppuöljyerä lähti kesäkuussa Etelä-Koreaan.

Kotimaassa monta uutta asiakkuutta on tuotekehitysvaiheessa.

"Sitä kautta menemme yrityksiin sisään", Pura toteaa.

"Tuotteen prosessoitavuudessa on vielä selvitettävää."

Hampputuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa Trans Farm on yhdistänyt voimansa Murtolan HamppuFarmin kanssa. Tuloksena oli FoodFarm-yritys.

Trans Farm kaksinkertaisti hampun sopimusviljelyalansa viime vuodesta, Leppälä kertoo.

"Viljelijät lähtivät mukaan kiitettävällä innolla, vaikka vaihtoehtojen eli viljan ja öljykasvien hinnat ovat nyt korkealla."

Yrityksellä on nyt 150 hampun sopimustuottajaa ja 1 500 hehtaaria sopimusalaa.

Muutaman vuoden sisällä ala pyritään kolminkertaistamaan.

"Tilat ja laitteet on mitoitettu sitä silmällä pitäen", Leppälä toteaa.

Uusia sopimustuottajia haetaan koko ajan.

Carolina Husu

Idätetty hampunsiemen ei ulkonäöltään juurikaan poikkea idättämättömästä.