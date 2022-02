Kokkien opettaja: Opetuksessa korostetaan liian vähän ruuan alkuperää

Annika Haapanen

Suurkeittiöissä ja ravintola-alalla pitäisi miettiä nykyistä enemmän, mistä raaka-aineet tulevat, sanoo Tero Laukkanen.

Ammattiopettaja Tero Laukkanen opettaa Stadin ammattiopistossa Helsingissä tulevia kokkeja ja tarjoilijoita. Hänen mukaansa ruuan alkuperä tulee opetuksessa liian vähän esiin.

"Kun teen tavarantilauksen oppilaitoksemme keskusvarastoon, niin löydän sieltä heti kenialaisia papuja ja herneitä. Sitä ulkomailta tuotua tavaraa on siellä vaikka kuinka paljon, mutta miksi helkkarissa?"

Laukkasen mukaan opettajia ollaan kyllä kouluttamassa ympäristökasvatukseen. "Että rupeaisimme aidosti miettimään, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Ettei se ole vain sitä, että ravintolan katolla on mehiläisiä tuottamassa hunajaa."

Laukkanen kertoo hämmästyneensä, miten valtava pientuottajien arsenaali löytyy jo kolmenkymmenen kilometrin säteellä Helsingin rautatientorilta. "Me saisimme periaatteessa kaikki opetuksessa tarvittavat raaka-aineet ihan tästä läheltä. "Lähellä tuotettu on kalliimpaa, mutta sitä voi ostaa harkiten 'vähemmän on enemmän' - periaatteella."

Ruuan alkuperästä tulee tärkeä myös, jos asiakkaat osaavat vaatia tietoa. "Toivoisin, että ihmiset uskaltaisivat vaatia laadukkaita lähituottajien raaka-aineita, ettei mentäisi vain hinta edellä."

Tosin ammattikouluissa opiskelija-aines on nykyisin monikulttuurista, joten opiskelijoiden oman kulttuurin erikoisia raaka-aineita on välillä hyvä tuoda opetukseen, Laukkanen lisää. "Mutta opettaa heille myös meidän ruokiamme. Viime viikolla tehtiin karjalanpaistia."

