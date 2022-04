Tämä karuissakin oloissa kasvava kotimainen vilja on hyvä korvaaja riisille – ja samalla parempi myös ravitsemukselle ja ympäristölle

Kaura on Maa- ja kotitalousnaisten ruokaneuvojen huhtikuun teemakasvis. Sen hiilijalanjälki on neljä kertaa pienempi kuin riisin.

Kari Salonen

Kauran viljely onnistuu lähes koko Suomessa.

Kotimaisen viljan osuuden lisääminen ruokavaliossa onnistuu helposti vaihtamalla riisi kotimaiseen kauraan tai ohraan. Se on sekä ravitsemuksellisesti että ympäristönäkökulmasta suositeltavampaa, muistuttavat Maa- ja kotitalousnaiset tiedotteessaan.

Kaura sisältää runsaasti kuituja, ja sillä on monia tunnettuja terveysvaikutuksia. Lisäksi sen hiilijalanjälki on neljä kertaa pienempi kuin riisillä.

Viljelykasvina kaura kasvaa kaikkialla Suomessa ja viihtyy myös karuilla ja happamilla mailla, jossa muut viljelykasvit eivät kasva. Kauran viljelypäästöt ovat pienet, se käyttää vettä ja ravinteita tehokkaasti. Riisin viljely taas aiheuttaa maaperän eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista sekä kuluttaa paljon vettä.

Lisäksi riisin kuljetus, joskus jopa maailman toiselta puolelta, aiheuttaa kuljetuspäästöjä.

Kauran terveysvaikutuksista tunnetuin on sen myönteinen vaikutus kolesterolin hallintaan. Kaurassa on runsaasti kuituja ja se sisältää sekä liukenematonta että liukoista ravintokuitua. Liukoinen kuitu beetaglukaani estää ruoassa olevan kolesterolin imeytymistä ja auttaa verensokerin säätelyssä.

Molemmat kuidut edistävät vatsan toimintaa ja ehkäisevät ummetusta sekä tukevat suoliston hyvinvointia. Kuitupitoinen ruoka lisää myös kylläisyyden tunnetta, joten siitä voi olla apua painonhallinnassa.

Kaurassa on enemmän proteiinia, rautaa ja rasvaa kuin muissa kotimaisissa viljoissa. Suurin osa kauran rasvasta on pehmeää, terveydelle edullisempaa rasvaa. Kauran proteiinikoostumus on erilainen kuin muissa kotimaisissa viljoissa. Lisäksi kaurassa on monipuolisesti vitamiineja ja kivennäisaineita, kuten esimerkiksi kalsiumia, sinkkiä ja rautaa, E-vitamiinia sekä B-ryhmän vitamiineja.

Kaura on luontaisesti gluteenitonta, mutta gluteenittomassa ruokavaliossa käytettävän kauran tulee sellaista, jonka tuotantoprosessissa on varmistettu kauran puhtaus ja kauran joukosta on poistettu muu vilja.

Kauran helppokäyttöisyys on lisääntynyt viime vuosina nopeasti. Esimerkiksi pastasta on jo kaupoissa kauraisia vaihtoehtoja. Kauraleseiden ja monenlaisten puurohiutaleiden lisäksi saatavilla on muun muassa riisin tapaan käytettäviä kauranjyviä, levitteitä, kaurajuomia ja kermankaltaisia tuotteita sekä lihankorvikkeena käytettäviä, runsaasti kauraa sisältäviä valmisteita.

Riitta Mustonen

Kaurasta on nykyisin saatavilla monenlaisia valmiitakin tuotteita.