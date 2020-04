Pankkiryhmä tutki, miten suomalaisten käyttäytyminen on muuttunut koronaviruksen takia – Pohjanmaalla hamstrattu käsidesiä, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa ruokaa

Eniten koronavirus on vaikuttanut ulkomaille suuntautuviin matkasuunnitelmiin Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Ruokavarastoja on täydennetty kyselyn mukaan erityisesti Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa.

POP Pankkiliitto on selvittänyt yhdessä tutkimusyritys IROResearchin kanssa, miten koronatilanne on vaikuttanut suomalaisten käyttäytymiseen.

Kyselytutkimuksen perusteella merkittävin muutos suomalaisten arjessa oli kättelystä luopuminen, jonka nimesi kyselyssä 68 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä moni eli 65 prosenttia vastaajista ilmoitti vähentäneensä kodin ulkopuolelle suuntautuvia tapaamisia ja kodin ulkopuolista asiointia. Yli kolmannes vastaajista kertoi myös muuttaneensa matkasuunnitelmiaan.

Kolmasosa kyselyn vastaajista on hankkinut elintarvikkeita karanteenin varalle. Vajaa kolmannes vastaajista taas kertoo hankkineensa kotiinsa käsidesin, mutta vain neljä prosenttia oli hankkinut hengityssuojaimen. Varautumisessa on jonkin verran eroa sukupuolten välillä, sillä naiset ovat hankkineet elintarvikkeita jonkin verran miehiä aktiivisemmin.

Ikäryhmistä ruuhkavuosilaisiksikin kutsutut 35–44-vuotiaat ovat varautuneet tilanteeseen hieman muita enemmän elintarvike- ja hengityssuojaostoin. Toisaalta he ovat hankkineet käsidesejä huomattavasti keskimääräistä vähemmän. Kyselyn perusteella käsidesin suurkuluttajat löytyvät yli 65-vuotiaista.

Hankintojen näkökulmasta vähiten varautuneempia ovat 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset.

Jopa joka yhdeksäs vastaaja, eli 12 prosenttia vastaajista, ei ole muuttanut tapojaan lainkaan.

Siinä, miten kansalaiset ovat varautuneet koronavirukseen, on myös alueellisia eroja. Eniten elintarvikehankintoja on nimittäin kyselyn mukaan tehty Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Sen sijaan maltillisimmin elintarvikkeita on hankittu Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla.

Sitä vastoin käsidesiä pohjalaiskoteihin on hankittu muuhun maahan nähden merkittävästi enemmän. Yli puolet Pohjanmaalla asuvista vastaajista kertoo nimittäin ostaneensa käsidesiä, kun koko maassa tuo osuus on alle kolmasosa.

Kodin ulkopuolisia tapaamisia ja asioiden hoitoa on vähennetty eniten Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Uudellamaalla. Vähiten tapaamisia on vähennetty Lapissa.

Eniten koronavirus on vaikuttanut ulkomaille suuntautuviin matkasuunnitelmiin Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Sen sijaan Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä reissuaikeisiin ei ole juuri kajottu.

POP Pankin teettämä kyselytutkimus tehtiin 16.–23. maaliskuuta. Siihen vastasi 1000 ihmistä.

