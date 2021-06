"On voittajan fiilis" – rautiolaiset turvautuivat hyväksi havaitsemaansa keinoon ja lopettivat kylän kaupattoman kauden

Aurinko paistoi ja lippu liehui Rautiossa, kun kylän kaupaton ajanjakso päättyi. Talkootyö on voimaa!

Esko Keski-Vähälä

Myymäläpäällikkö Nina Nilsson esitteli uutta kauppaa Kaisu ja Kalevi Vasalammelle, jotka olivat Rautiossa kauppiaina 1966–2000. Hannu Niemelä johtaa kauppaosuuskuntaa.

K-kyläkauppa Raution edusta täyttyy iloisista ihmisistä jo hyvissä ajoin ennen kuin ovien on määrä aueta kello 12. Kun tarkemmin tiiraa, ovet on jo avattu: kaupan sisällä on väkeä ainakin saman verran kuin pihamaalla.

Raution kauppaosuuskunnan puheenjohtaja Hannu Niemelä myhäilee tyytyväisenä.

”Nyt on hyvä ja vapautunut olo. On voittajan fiilis.”

Perjantai 11.6. oli juhlapäivä Rautiossa Kalajoella: kylän kaupaton ajanjakso päättyi. Talkoilla tehty kauppa avasi ovensa.

”Puurtaminen kannatti. Kylässä on kauppa jälleen”, Niemelä sanoo.

Hän laskee, että Rautiossa ja lähitienoolla on nelisensataa taloutta, joiden väestä K-kyläkaupan potentiaalinen asiakaskunta koostuu.

Niemelä toivoo, että Raution, Kärkisten ja Typpön väki ottaisi kaupan omakseen.

”Jokainen asiakas on tärkeä, jokainen ostos on tärkeä. Tulkaa ja käyttäkää omaa kauppaa. Tätä haluan korostaa.”

Kalajokeen kuuluva Rautio oli ilman kauppaa yli vuoden.

Kylä menetti viimeisen kauppansa 31.3.2020, kun S-ryhmään kuuluva Osuuskauppa KPO sulki Sale-myymälänsä.

”Oma kauppa kuuluu kylän perustarpeisiin. Nyt sen tajusi oikein kunnolla, kun päivittäistavarat piti hakea matkojen takaa.”

Runsaan vuoden ajan rautiolaisten lähin kauppa oli Alavieskassa yli kymmenen kilometrin päässä.

”Tärkeää on myös, että kyläläiset saavat kohtaamispaikan. Kauppakiinteistössä toimii kahvila, jossa on tarjolla keittolounaitakin.”

Esko Keski-Vähälä

Maija Murtoniemi auttoi kiireapulaisena kaupan ja kahvilan avajaisissa. Lasse Aittamaa ja Sami Okkonen viimeistelivät kahvilan sisustuksen ajan tasalle.

Oman kauppaosuuskunnan hallinnoima kyläkauppa on samassa rakennuksessa, jossa Raution Sale toimi.

Kyläyhdistys osti kiinteistön KPO:lta marraskuussa 2020. Noin 700-neliöinen rakennus tontteineen vaihtoi omistajaa sadalla eurolla.

KPO oli teettänyt rakennuksesta kuntoarvioinnin ja pyytänyt tarjoukset vaadittavista korjauksista. Osuuskauppa arvioi, että kunnostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Rautiolaiset päättivät turvautua talkootyöhön.

Kyläyhdistys polkaisi talkoot käyntiin heti, kun rakennus oli ostettu KPO:lta. Omassa kylässä on osaajia: on eläkkeellä olevia rakentamisen ammattilaisia ja maatiloilla rakentajiksi kouliintunutta väkeä.

”Sähkötöidenkin suunnittelija ja tekijä löytyi omasta porukasta. Lämpö-, vesi- ja ilmastointityöt on ostettu ulkopuolisilta ammattilaisilta.”

Oman kaupan avaaminen on vaatinut ankarasti työtä. Kerta kerran jälkeen on tarvittu ahkeria talkoolaisia, jotta 1970-lukulainen kaupparakennus pystyttiin tuomaan nykyaikaan.

”Talkootunteja on kertynyt noin 4 000. Arviolta 80 talkoolaista on ollut mukana”, Niemelä kertoo avajaispäivän hulinassa

Rautio on kuulu talkoohengestään.

”Tässä hankkeessa se jälleen konkretisoitui.”

Esko Keski-Vähälä

Ylivieskalaiset Eila ja Timo Qvist pysähtyivät moottoripyöräretkellään kahvitauolle. "Hienoa, että kauppa toimii taas. Tämä näyttää oikein hyvältä", he kiittivät talkoolaisten työtä.

Iso talkoolaisten joukko kertoo sitoutumisesta yhteiseen hankkeeseen.

Sitoutumisesta kertoo myös halukkuus osuuskunnan osuuksien merkintään. Yhden osuuden hinta on 200 euroa. Tuhannen euron sijoituksella pääsee mukaan täyteen bonusjärjestelmään.

”Valtaosa on merkinnyt tuhannen euron osuuden. Osuuspääomaa on kertynyt jo yli satatuhatta euroa. Asetettu tavoite on täyttynyt."

Osuuspääoman lisäksi tarvitaan lainaa. Kauppahanketta ovat lainoittaneet Alavieskan Osuuspankki ja ylivieskalainen Arvo Sijoitusosuuskunta. Lainojen takaajana on valtion omistama erityisrahoittaja Finnvera.

”Lisäksi olemme hakeneet yritystukea Rieska-Leaderilta.”

Esko Keski-Vähälä

Lippu liehui, kun Raution kaupaton aika päättyi. Veikka ja Lumi Ylitalo nauttivat kyläkaupan avajaistunnelmasta mummunsa Ritva Ylitalon kanssa.

K-kyläkauppa Rautio

Sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Rautiossa, joka on ollut osa Kalajokea vuodesta 1973.

Kyläyhdistys hankki kauppakiinteistön, jonka se vuokrasi perustetulle Raution kauppaosuuskunnalle.

Kaupan käytännön toiminnasta vastaa myymäläpäällikkö Nina Nilsson.

Osuuskunnan hallitus valvoo kaupan toimintaa.

Päivittäistavaramyymälän ja kahvilan lisäksi kaupparakennuksessa on Postin ja Veikkauksen palvelupisteet sekä Himangan apteekin sivutoimipiste.

Polttoaineiden jakelulaitteiston rakentaminen on aikataulutettu tulevaan syksyyn.

Tukkuliike: Kespro

Kauppa avasi ovensa 11.6. Avajaisjuhlaa vietetään 10.7. osana Rautio-viikkoa.

Esko Keski-Vähälä

Kyläkauppa pystyttiin avaamaan suunnitellusti kesäkuussa, koska väki jaksoi talvella tulla talkoisiin kerta kerran jälkeen. Tapio Räihä, Pentti Keskikukko ja Hannu Niemelä villoittivat välikattoa tammikuun seitsemäntenä päivänä.