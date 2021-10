Verkkoyhteyksissä häiriöitä laajoilla maaseutualueilla Savossa – operaattorit asensivat viallisen antennin kymmeniin tukiasemiin

Ongelman etsiminen kesti kaksi kuukautta. Taajamissa käytössä on erilainen tekniikka.

Kesän ja syksyn aikana DNA:n ja Telian yhteydet ovat pätkineet laajasti Savossa. Osa ongelmista on korjattu ja tällä hetkellä niitä on Savonlinnan seudulla.

Savon kuntien maaseutualueilla on ollut häiriöitä tietoverkoissa laajoilla alueilla kesäkuusta lähtien. Syynä ovat tekniset vaikeudet tukiasemien laitteissa.

Vikoja korjataan parhaillaan, ja loppujenkin häiriöiden pitäisi poistua parissa viikossa.

"Kyse on tuoteviasta antenneissa, joka heikentää paikallisesti kuuluvuutta haja-asutusalueella. Viallista antennia on käytetty taajamien ulkopuolella laajemmin", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.

Alueelle on päivitetty 5G-verkkoa, ja viallinen antenni ehdittiin asentamaan kymmeniin tukiasemiin.

Vian löytäminen kesti kesäkuusta syyskuun alkuun.

"Vika oli sen verran pieni, että sen havaitseminen nopeasti ei onnistunut. Valmistusvirhe oli kaikissa antenneissa. Rakentamisalueen laajentuminen lopetettiin heti, kun ongelma tunnistettiin", Laari sanoo.

Häiriöt ovat olleet DNA:n ja Telian yhteisen Suomen Yhteisverkon verkossa.

Laarin mukaan DNA:n asiakkaita asuu alueella satoja. Telian verkoista vastaava johtaja Sami Siiki kertoo heillä olevan alueella kymmeniä tai satoja asiakkaita.

Lisäksi ongelmasta ovat kärsineet alueella vierailleet ja sen läpi ajaneet.

"Ongelmia on ollut niillä, jotka ovat kauempana tukiasemasta. Myönteistä on, että saadaan nopeasti asiakkailta palautetta ongelmista. Teknisiä haasteita oli useita ja kesti aikaa, että pääsimme kiinni, mikä vaikuttaa mihinkin", Siiki kertoo.

Häiriöitä on ollut Leppävirran, Heinäveden, Liperin, Rääkkylän, Tohmajärven, Joroisten, Rantasalmen, Varkauden ja Pieksämäen maaseutualueilla.

Taajamissa käytössä on erilainen tekniikka.

Tiistaina iltapäivällä DNA:n häiriökartalla oli merkintä ongelmista noin sadan kilometrin kaistalla linjalla Varkaus-Punkaharju. Telian kartalla häiriöalue oli pienempi Savonrannan länsipuolella.

Operaattorit päivittävät verkkoa nopeammaksi maaseudulla. Kun nämä ongelmat saadaan ratkottua, pitäisi verkon olla aikaisempaa nopeampi.

Tavallisesti laitteiden päivitykseen varataan aikaa päivä, jonka aikana häiriöitä väistämättä on.

"Vanha tukiasema puretaan ja samaan paikkaa asennetaan uudet laitteet", Siiki kertoo.

Laari vakuuttaa, että näin laaja häiriö on ainutlaatuinen.

"Kun tehdään isoja päivityksiä, voi yksittäisissä laitteissa olla vikoja. Ensimmäisen kerran vika oli näin systemaattinen."

Hän myöntää, että haasteita saada kapasiteettiin tarvittavia päivityksiä on.

"Mobiilikäyttö haja-asutusalueilla on lisääntynyt parin vuoden aikana kymmeniä prosentteja. Meille on haaste, että se leviää niin isolle alueelle. Iso osa työhön liittyvästä dataliikenteestä on siirtynyt kuidusta mobiiliin", Laari sanoo.

Liikenteestä noin 70–80 prosenttia on videokuvaa.

