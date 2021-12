Ruokaketju perkaa toimijoidensa kannattavuuden ja sopimusten joustot alkuvuoden aikana

MTK: Hyvä, että keskustelu on avattu. Kaikkien osapuolten mielestä kotimaisen ruuan arvoketju on tärkeä ja sen elinvoimaisuus on turvattava.

Olli Wikbergin mukaan kotimaisen ruuan arvoketjun toiminnan tehostamisessa on tärkeää tuntea koko ketjun kustannusrakenne ja kannattavuus.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu tiedotti perjantaina, että ruokaketjun toimijoiden kustannuksia ja kannattavuutta selvitetään ja tulosta tulee alkuvuoden 2022 aikana.

Valtuutettu Olli Wikbergin mukaan ruokaketjun sopimussuhteista ei ole riittävän kattavaa kokonaiskuvaa, joten niitä on tarvetta avata tarkemmin.

"Erityisesti keskitytään sopimussuhteiden joustavuuteen poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten tuotantokustannusten muuttuessa merkittävästi", Wikberg tiedotti.

Taustalla oli aamulla käyty keskustelu, jossa etsittiin ratkaisua maatalouden kannattavuuskriisin ja jossa olivat mukana MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, SLC:n Rikard Korkman, elintarviketeollisuuden toimitusjohtaja Mikko Käkelä ja päivittäistavarakaupan Kari Luoto. Lähtökohtana oli maatalouden hankala tilanne, sillä se ei saa siirrettyä kasvaneita lannoite-, rehu- ja muita kulujaan ketjun seuraaviin lenkkeihin.

Wikbergin mukaan "kotimaisen ruuan arvoketjun toiminnan tehostamisessa on tärkeää tuntea koko ketjun kustannusrakenne ja kannattavuus sekä tulevaisuudennäkymät". Hän huomautti kuitenkin, että tuotteiden hinnat muodostuvat markkinoilla, ja markkinoiden toiminta pitää turvata sekä lisäksi ottaa huomioon EU:n sisämarkkinasäännökset, kilpailulainsäädäntö ja sopimusvapauden periaate.

"Ruokaketjulla on keskeinen merkitys esimerkiksi elintarvikkeiden saatavuuden varmistamisessa kriisiaikoina."



Kokouksessa mukana ollut MTK:n Wallin on tilanteeseen nähden tyytyväinen tapaamiseen.

"On erittäin hyvä, että keskusteltu eri toimijoiden kesken on avattu. Kiitokset myös elintarvikemarkkinavaltuutetulle siitä, että tekee nyt sitä työtä, mitä varten virka on perustettu."

Wallin toppuuttelee kuitenkin suurimpia odotuksia.

"Surullista on, ettei taida löytyä yhtä nappia, jota painamalla asiat olisivat kunnossa tammi- tai helmikuussa. Mutta vaikka helppoja ja nopeita ratkaisuja ei löydy, jo käytössä olevien sopimusten läpikäynti sekä taloudellinen analyysi ja ymmärrys ketjun toiminnasta auttaa trimmaamaan asioita eteenpäin."

Tapaamisen konkreettista antia oli sopimus käydä koko ketju yhdessä läpi: panostuottajat, tuottajat, teollisuus ja kauppa avaavat sopimuksiaan ja hintamekanismejaan.

"On yhteinen tarve ja tahto avata koko ketjun kustannusrakennetta ja kannattavuuskehitystä, koska kotimainen tuotanto on kaikille tärkeää. Ensin tehdään potilaalle ruumiinavaus, jotta tiedetään, mitä sille voi tehdä. Nythän ruokaketjun eri osapuolilla ei ole edes ymmärrystä toistensa tilanteesta."

Ajatus vaikutti sopivan niin kaupalle kuin teollisuudellekin, tosin kaupan yritykset eivät olleet neuvottelussa mukana. Kauppa ja teollisuus lämpenivät myös kaikkein vähiten asian hoitamiseen lakiteitse.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) motivoi perjantain tapaamista torstai-iltana sanomalla, että elintarvikeketjulla on vuodenvaihteeseen saakka aikaa laittaa sopimusjoustojen valmistelu käyntiin tai asia hoidetaan lakiteitse.

"Jos vuodenvaihteeseen mennessä minulla ei ole tiedossa, että näitä sopimusjoustoja ja kustannusindeksejä valmistellaan, tämä työ tehdään lainsäädännöllä ja käytetään niin paljon juristivoimaa, että laki saadaan voimaan."

Wallin on ministerin kanssa viime kädessä samalla linjalla.

"Minusta on hienoa, että ministeri on tullut asiassa esiin. Lainsäätäjän tehtävä on puuttua epäkohtiin, vaikka se ei kenenkään ykköstavoite olekaan."

Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran vielä joulua.

