Sää muuttuu lähipäivinä aurinkoisempaan ja lämpimämpään suuntaan Torstai- ja perjantaipäivät ovat suuressa osassa maata aurinkoisia ja vuodenaikaan nähden lämpimiä.

Sää muuttuu viikon edetessä yhä lämpimämmäksi. Kuva: Ilmatieteen laitos

Petri Hoppula

Keskiviikkoaamuna edellisen sadealueen takareuna on vielä itärajalla, kun seuraava matalapaineen alue on jo saapumassa Ruotsin puolelta. Uusi matalapaine tuo mukanaan räntä- ja lumisateita Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan ja muihinkin Pohjanmaan maakuntiin.

Päivän mittaan sateita eri olomuodoissaan esiintyy suuressa osassa Lapin eteläpuoleista Suomea. Vetisintä sade on lännessä. Paikoin rajan tuntumassa Itä-Lapissakin voi sataa lunta. Etelä-Suomessa aurinko voi nousta osittain selkeälle taivaalle, mutta viimeistään illaksi sielläkin pilvistyy, kun sateet saavuttavat etelärannikon.

Iltapäivän ja illan aikana vuorostaan Lapissa pilvisyys vähenee. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0...+5 sekä pohjoisessa 0...-7 astetta. Länsituuli puhaltaa maan etelä- ja keskiosassa kohtalaisesti, puuskissa navakasti.

Torstain vastaisena yönä sateet väistyvät kaakkoon ja sää selkenee lännestä alkaen. Pohjoisimpaan Lappiin Suomi-neidon päälaelle voi yltää Jäämereltä joitakin lumikuuroja.

Torstaipäivää vietetään suuressa osassa maata aurinkoisessa poutasäässä. Itärajan tuntumassa on pilvisempää, mutta pääosin poutaa. Lämpötila kohoaa lännessä paikoin viiden plusasteen yläpuolelle ja Länsi-Lapissakin plusasteille.

Perjantain vastaisena yönä Norjanmerellä oleva matalapaine tuo lumi- ja räntäsateita, aamupäivällä vesisateitakin Lappiin. Iltapäivällä on jo pääosin poutaa ja laajalti aurinkoista. Illalla sateen riski kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla. Sää jatkaa lauhtumista ja perjantaina ylin lämpötila kohoaa laajalti kahden ja kahdeksan plusasteen välille.