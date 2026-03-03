Öljyn hinta ylitti 85 dollarin rajan, pörssit laskussa kaikkialla maailmassa Jos Hormuzinsalmen liikenne häiriintyy pitkäksi aikaa, öljy saattaa kallistua vielä tuntuvasti.

Muun muassa Frankfurtin DAX-indeksi oli tiistaina laskussa. AFP/LEHTIKUVA.

Raakaöljyn hinta singahti tiistaina ylimmilleen sitten toissa heinäkuun, kun viitelaatu Brentin hinta ylitti 85 dollaria barrelilta. Nousua kertyi yli kahdeksan prosenttia. Samalla Pohjois-Amerikan viitelaatu West Texas Intermediate kallistui seitsemän prosenttia reiluun 76 dollariin.

Hintaa nostaa Iranin sota, jonka takia Hormuzinsalmen kautta kulkevat öljykuljetukset ovat pysähtyneet käytännössä kokonaan. Iranin vallankumouskaarti on uhannut polttaa kaikki laivat, jotka kulkevat salmen läpi.

Jos Hormuzinsalmen liikenne häiriintyy pitkäksi aikaa, öljy saattaa kallistua vielä tuntuvasti. Markkinoilla on ennakoitu jopa yli sadan dollarin barrelihintoja. Toistaiseksi öljyn hinta ei ole ryöstäytynyt täysin, koska monet ennakoivat häiriön jäävän väliaikaiseksi.

Kiina vetosi tiistaina kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta Hormuzinsalmen liikenne saisi jatkua turvallisesti. Suuri osa Kiinan käyttämästä öljystä ja kaasusta kulkee salmen kautta. Myös Intia ilmaisi syvän huolensa tilanteesta. Egypti tarjoutui auttamaan Saudi-Arabiaa kuljettamaan vientiin menevää öljyä Välimerelle.

Euroopan keskuspankin EKP:n pääekonomisti Philip Lane varoitti Financial Timesin haastattelussa, että konflikti ja energianhintojen nousu aiheuttavat inflaatiopainetta etenkin lyhyellä aikavälillä. Konflikti voi iskeä myös talouskasvuun.

Pörssikurssit jatkoivat tiistaina aiempaa jyrkempää laskua sen jälkeen, kun kurssikehitys hiipui maanantaina loivaksi alamäeksi sekä Helsingissä että Wall Streetillä.

Tiistaina Helsingin pörssi oli iltapäivällä 2,7 prosentin alamäessä. Koko vaihtokärki hohti punaisena. Nordea oli yli neljän prosentin laskussa, Wärtsilä laski yli viiden prosentin tahtia. Nokia on vuoden alusta vahvistunut viidenneksen mutta liittyi tiistaina laskijoiden joukkoon noin puolen prosentin alamäessä.

Suunta oli alamäkeen myös Euroopan suurissa pörsseissä. Lontoossa FTSE 100 -indeksi oli 2,8 prosentin laskussa, Pariisissa CAC 40 luisui 3,2 prosenttia, ja Frankfurtissa Dax vaipui 3,7 prosenttia. Näin jyrkkiä laskuja ei ole nähty sitten viime huhtikuun, jolloin presidentti Donald Trump säikytti markkinat korkeilla tulleilla.

Aasiassa etenkin vientivetoisen Etelä-Korean Kospi-indeksi kärsi kovia ja sulkeutui yli seitsemän prosentin laskuun.

Wall Streetillä S&P 500 -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq olivat niukasti plussalla pian kaupankäynnin alkamisen jälkeen.