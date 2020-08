Ovatko hinnat hankalia ja välimatkat vaikeita? – Matematiikan oppimisvaikeudet jäävät usein tunnistamatta, ja sillä on yksilön elämään kauaskantoiset seuraukset

Joel Rosenberg

Matematiikan oppimisvaikeudet jäävät usein tunnistamatta. Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi numerojärjestelmän ja laskutaidon oppimiseen, matemaattisen päättelyn vaikeuteen tai kaikkiin näistä. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

Erityisistä oppimisvaikeuksista lukivaikeudet tunnetaan suhteellisen hyvin, mutta yleisiä ovat myös matematiikan oppimisvaikeudet, kertoo erityispedagogiikan professori Leena Holopainen Itä-Suomen yliopistosta.

"Lukivaikeudet tunnetaan ja tunnistetaan paremmin, mutta matemaattisia oppimisvaikeuksia jää paljon huomaamatta tai ne tunnistetaan myöhemmin. Kuitenkin kaikissa oppimisvaikeuksissa varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta myös apua ja tukea saa jo mahdollisimman aikaisin."

Noin viidenneksellä lukivaikeuksisista henkilöistä on myös matemaattisia vaikeuksia.

Matematiikan oppimisvaikeudet voivat liittyä esimerkiksi numerojärjestelmän ja laskutaidon oppimiseen, matemaattisen päättelyn vaikeuteen tai kaikkiin näistä.

Otetaan esimerkiksi luku 275. Jotta luvusta saa mitään irti, se täytyy osata mielessään purkaa numeroiksi 200+70+5, jotta luvun 275 numeroiden keskinäisessä sijoittelussa on järkeä.

Jos kyseessä onkin mitattava suure, kuten pituus, ymmärrystä vaativat mittayksiköt. Jos ei hahmota, mitä tarkoittaa 275 millimetriä, hehtaaria tai kuutiometriä, niitä ei osaa myöskään soveltaa käytännön elämässä.

Holopainen kehottaa pohtimaan, kuinka paljon matemaattisia taitoja arkipäivä vaatii: kellonajat, välimatkat, hinnat ja lukuisat muut asiat vaativat matemaattista ymmärrystä.

Miltä kuulostaa esimerkiksi tällainen esimerkki ruokakaupasta: hyllyssä on vierekkäin kaksi samankokoista pakkausta, joista ensimmäisen kilohinta on 3 euroa ja toisen 2,75 euroa, mutta ensimmäinen tuote on 30 prosentin alennuksessa.

"Jotta osaa poimia edullisemman tuotteen, siihen vaaditaan itse asiassa yllättävän paljon matemaattista ymmärrystä", Holopainen huomauttaa.