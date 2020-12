Kissoissa todettu koronaa tanskalaisilla minkkitarhoilla

Myös kolmesta minkkitilojen koirasta on löytynyt covid-19-vasta-aineita.

Jaana Kankaanpää

Tanskassa on jouduttu tappamaan kissoja koronaviruksen takia.

Useilla tanskalaisilla minkkitarhoilla on kissojen todettu kantavan pandemiaa aiheuttavaa covid-19-koronavirusta, kertoo ATL.

Esimerkiksi Holstebron tarhalla koronaa on löydetty 12 kissasta. Lisäksi Tanskan viranomaiset tutkivat 33 kissan näytteitä seitsemältä eri minkkitarhalta, joilla on todettu koronaa. Virusta kantavia kissoja on myös tapettu.

Myös 28 villikissaa on otettu kiinni ja testattu koronan varalta. Näistä kissoista virusta ei löytynyt.

Infektioita ja vasta-aineita on kuitenkin löydetty kolmesta koirasta minkkitiloilla, joissa oli covid-19.

