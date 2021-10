Tyypillisin ufo-havainto tehdään tupakkatauolla parvekkeella ja Etelä-Suomessa – innostusta on siivittänyt kesällä julkaistu Pentagonin raportti

Kuvat: Pasi Leino, Jukka Pasonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Tavallisin UFO-havainto on jonkinlainen valopallo.

Ulkoavaruudessa olevan elämän mahdollisuus on kutkuttanut ihmiskuntaa pitkään.

Suomen kenties tunnetuimpia tapauksia oli Pudasjärven ufobuumi 1970-luvulla. Ufojen aika ei ole ohi, vaan näyttää kokevan jopa uutta kukoistusta.

Nykyään ei virallisesti enää puhuta UFO:sta, vaan UAP:sta (unidentified aerial phenomena eli tunnistamaton ilmakehän ilmiö). UAP ei ole yhtä kuin esimerkiksi lentävä lautanen vaan havainto, jolle ei löydy luonnollista selitystä.

Syksy on aikaa, jolloin monien katseet suuntautuvat taivaalle, kertoo Suomen ufotutkijoiden puheenjohtaja Heikki Kulju.

Tavallisin havainto on jonkinlainen valopallo. Näitä havaintoja tuleekin yhdistyksen ylläpitämään tietokantaan runsaasti. Yleistä on, että aurinko aiheuttaa kameraan linssiheijastuman, joka sitten tulkitaan mahdolliseksi merkiksi ulkoavaruudesta.

Myös kirkkaat planeetat kuten Venus saatetaan virheellisesti tulkita avaruusalukseksi. Uusi ilmiö ovat pimeässä lennätettävät droonit, jotka voivat hämätä katsojaa.

Tyypillisimmin ufohavaintoja tehdään tupakkatauolla parvekkeella, Kulju kertoo.

Eniten havaintoja tulee Etelä-Suomesta.

”Myös Oulun alue on aina ollut aika aktiivinen, niin kauan kuin minä muistan.”

Innostusta on siivittänyt juhannuksena julkaistu Pentagonin ufo-raportti. Ennen raportin julkaisua USA:n ex-puolustusjohtaja Luis Elizondo julisti, että raportti sisältää kiistattomia todisteista ufoista.

Raportissa käydään läpi kaikkiaan 144 havaintoa, joiden aiheuttajasta ei ole varmuutta.

Syyskuussa New York Times uutisoi, ettei todisteita ulkoavaruuden olentojen tekemästä teknologiasta ole.

Kulju itse on vakuuttunut vieraiden sivilisaation olemassaolosta ja siitä, että maapallon ihmiset edustavat universumissa alikehittynyttä kansaa.

Kun muut lukivat 14-vuotiaana Aku Ankkaa, Kulju tankkasi parapsykologiaa. Matkalle on mahtunut töitä niin taikurina kuin puun- ja metallintyöstölaitteiden maahantuojanakin.

Hänen mielestään Pentagonin paperit on virstanpylväs. ”Yhdysvaltain hallitus on jo myöntänyt ilmiön. Kyse on kansallisesta turvallisuuskysymyksestä.”

Hiljattain Hattulassa järjestettiin kansainvälinen ufoseminaari, johon osallistui puhujia esimerkiksi Puolasta, Espanjasta ja Unkarista.

”Tapahtuma sujui kaikilta osin äärimmäisen hyvin. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä.”

Parhaillaan Suomen ufoharrastajista on tekeillä dokumentti.

”Lauantaina mennään kuvaamaan yhtä tapausta Isojärvelle Satakuntaan. Henkilö kesämökiltään oli kuvannut yöllä aika mielenkiintoisen kännykkävideon, jota ei voi ainakaan lentokoneeksi sanoa.”