Oppositio näyttää menestyneen hyvin Ruotsin vaaleissa, ruotsidemokraatit menettämässä kannatustaRuotsin yleisradioyhtiö SVT:n ovensuukyselyn mukaan sosiaalidemokraatit saisivat eniten ääniä, noin 28,4 prosenttia.
Ruotsissa vasemmisto-oppositio näyttää menestyneen hyvin tänään käydyissä valtiopäivävaaleissa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n ovensuukyselyn mukaan sosiaalidemokraatit saisivat eniten ääniä, noin 28,4 prosenttia.
Neljä oppositiopuoluetta saisi yhteensä noin 51,3 prosenttia äänistä, kun taas oikeistoblokki jäisi 46,8 prosenttiin.
Maltillinen kokoomus saa kyselyn mukaan oikeistopuolueista eniten ääniä, runsaat 18 prosenttia.
Laitaoikeistolainen ruotsidemokraatit olisi kyselyn mukaan menettämässä kannatustaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun se nousi parlamenttiin vuonna 2010. Puoleen ennakoidaan saavan 17,2 prosenttia äänistä.
Liberaalit pysynevät parlamentissa
Mikäli ovensuukyselyn kannatusluvut toteutuvat, ruotsidemokraatit olisi putoamassa Ruotsin toiseksi suurimmasta puolueesta kolmanneksi suurimmaksi.
Oikeistoblokille tärkeä liberaalien pysyminen valtiopäivillä näyttäisi sekin toteutuvan, koska ovensuukysely ennakoi sille noin 5,4 prosentin kannatusta, mikä riittäisi helposti neljän prosentin äänikynnyksen ylittämiseen.
Jos oikeistoblokki jatkaisi hallitusvastuussa, se tarvitsisi kipeästi liberaaleja mukaan hallitukseensa.
Liberaalien ennakoitiin jo putoavan parlamentista, mutta ilmeisesti taktisen äänestämisen ansiosta äänikynnys ylittyi.Artikkelin aiheet
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