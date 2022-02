Venäjän mukaan on liian aikaista presidenttien huippukokoukselle – Ukraina toivoo, että "kaksi presidenttiä kävelisi ulos huoneesta sopimuksen kanssa"

Pekka Haaviston mukaan on tärkeää, että kriittisen hetken keskellä pyritään edelleen hakemaan ratkaisua diplomaattisin keinoin.

Venäjän ja Yhdysvaltain huippukokousta ehdotti Ranskan presidentti Emmanuel Macron. LEHTIKUVA/AFP

Venäjän Kremlin mukaan on liian aikaista järjestää presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin huippukokous Ukrainan tilanteesta. Ranska kertoi aiemmin, että presidentit ovat hyväksyneet ehdotuksen tapaamisesta.

Uutistoimisto AFP kertoo, että Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan on liian aikaista keskustella mistään erityisistä suunnitelmista huippukokouksen järjestämiseksi. Peskovin mukaan huippukokouksesta ei ole tehty mitään konkreettisia suunnitelmia.

Venäjän ja Yhdysvaltain huippukokousta ehdotti Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Toteutumisen ehtona on, että Venäjä pidättäytyy hyökkäämästä Ukrainaan.

Ranskan presidentin kanslian mukaan huippukokouksen teemoina olisivat Euroopan turvallisuus ja strateginen vakaus. Bidenin ja Putinin huippukokousta valmistelevat Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, joiden on tarkoitus tavata torstaina.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba pitää kaikkia diplomaattiseen ratkaisuun tähtääviä ponnisteluja yrittämisen arvoisena. Brysseliin saapunut Kuleba kertoi saaneensa ulkoministeri Blinkeniltä vakuutuksen siitä, ettei mitään Ukrainaan liittyvää päätöstä tehdä Ukrainan selän takana.

"Me toivomme, että kaksi presidenttiä kävelisi ulos huoneesta sopimuksen kanssa siitä, että Venäjä vetää joukkojaan pois Ukrainasta", Kuleba sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan on vaikea arvioida, mikä on Venäjän lopullinen vastaus ilmassa oleviin tapaamissuunnitelmiin.

Haaviston mukaan on tärkeää, että kriittisen hetken keskellä pyritään edelleen hakemaan ratkaisua diplomaattisin keinoin. Haavisto sanoo, että Venäjän tulisi liennyttää jännitteitä ja vetää joukkojaan pois Ukrainan rajan tuntumasta, jotta diplomatian raiteella voitaisiin edetä pidemmälle.

"Vaaditaan myöskin Donbassin tulitaukoon sitoutumista. Nämä ovat näitä minimiasioita ja sen jälkeen päästään sitten eteenpäin keskusteluissa, Haavisto sanoi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien kokoukseen Brysselissä."

Itä-Ukrainan Donbassissa on viime päivinä ollut levotonta ja tulitaukorikkomukset ovat lisääntyneet. Donbassissa Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet ukrainalaisjoukkoja vastaan jo kahdeksan vuoden ajan.

"Olisi tärkeää siellä saada tulitauko vahvistettua", Haavisto sanoi.

EU:n ulkoministerikokouksessa käydään Haaviston mukaan yleistä keskustelua Venäjään kohdistuvista uusista pakotteista. Länsimaat ovat varoittaneet Venäjää massiivisista seurauksista, jos maa laajentaa sotatoimiaan Ukrainaa vastaan.

Esillä on muun muassa se, miten nopeasti pakotteet saadaan voimaan, jos niitä päätetään käyttää.

Venäjä on koonnut joukkojaan hyökkäysvalmiuteen Ukrainan rajan tuntumaan. Yhdysvallat on arvioinut, että Venäjän täysimittainen hyökkäys voisi alkaa pian. Viime aikoina on myös nähty kyberhyökkäyksiä ukrainalaisia tahoja vastaan.

Ukraina on vaatinut voimakkaampaa tukea ja heittänyt esiin ajatuksen, että osa lännen pakotteista voitaisiin langettaa jo nyt Venäjän uhkaavien toimien perusteella.

Haaviston mukaan asiasta on erilaisia mielipiteitä. Lähtökohtana on kuitenkin ollut, että Venäjän uudet laajat sotatoimet Ukrainaa vastaan laukaisisivat pakotteet.

"Jos oikein huomasin (EU-komission puheenjohtajan) Ursula von der Leyenin kannan, niin nämä (pakotteet) tulevat voimaan silloin, jos tällainen hyökkäys tapahtuu", Haavisto sanoi.

Ukrainan Kuleba käy tänään EU-maiden ulkoministerien kanssa epävirallisen keskustelun Ukrainan tilanteesta ja kiristyneistä jännitteistä. Kuleba kertoi Ukrainan odottavan EU:lta päätöksiä.

"On paljon päätöksiä, joita EU voi tehdä nyt ja lähettää selkeän viestin Venäjälle, ettei maan eskalaatiota siedetä ja ettei Ukrainaa jätetä yksin", Kuleba sanoi.

Kuleban mukaan on olemassa hyviä perusteita sille, että osa suunnitelluista pakotteista voitaisiin langettaa jo nyt.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz keskustelee tänään puhelimessa Putinin kanssa yrittäen lieventää jännitteitä Ukrainan kiristyneen tilanteen ympärillä.

Saksan hallituksen tiedottajan mukaan iltapäivälle kaavailtu puhelu on suunniteltu läheisessä yhteistyössä Ranskan presidentti Macronin kanssa, joka keskusteli Putinin kanssa samasta aiheesta sunnuntaina.

Scholz tapasi Putinin viime viikolla Moskovassa. Tuolloin Scholz kertoi, että Euroopan pysyvä turvallisuus on mahdollista vain Venäjän kanssa, eikä sitä saavuteta Venäjää vastaan toimimalla.

Venäjä väitti tänään Ukrainan puolelta laukaistun ammuksen tuhonneen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n käytössä olleen rajavartioaseman Rostovin alueella Venäjän puolella rajaa.

Ammuksen kerrotaan osuneen noin 150 metrin päässä rajalta sijainneeseen rakennukseen aamulla kello 9.50 paikallista aikaa. FSB tiedotti asiasta venäläisille uutistoimistoille.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin mukaan uhreja ei ollut.

Ukrainan armeija kiisti ampuneensa rajavartioasemaa ja kutsui Moskovan väitettä valeuutiseksi.

"Emme voi estää heitä tuottamasta näitä valeuutisia, mutta korostamme, että emme ammu siviili-infrastruktuuria emmekä Rostovin aluetta", Ukrainan armeijan tiedottaja Pavlo Kovaltshuk kertoi toimittajille.

Venäjän asevoimat väittää myös surmanneensa viisi ukrainalaista, jotka olivat yrittäneet tunkeutua Venäjälle Ukrainasta käsin. Yhteenoton väitetään tapahtuneen tänään aamulla lähellä Rostovin alueella sijaitsevaa kylää. Venäjän mukaan surmansa saaneet henkilöt olivat sabotoijia.

Ukraina puolestaan kiistää väitteet siitä, että ukrainalaisia sotilaita olisi mennyt rajan ylitse Venäjän puolelle. Maan sisäministeriön mukaan yksikään ukrainalaissotilas ei ole myöskään saanut tänään surmaansa.

Länsimaissa on pelätty, että Venäjä pyrkii oikeuttamaan hyökkäyksen Ukrainaan muun muassa ukrainalaishyökkäyksiä lavastamalla.