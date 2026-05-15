Sisäministeriön vaaratiedote: Uudellamaalla liikkuu mahdollisesti vaarallinen drooni – päivitys: vaara on ohi Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.

Puolustusvoimien Hornet hävittäjillä on aamulla ollut tehtäviä Uudenmaan droonin takia. Kuva: Kari Lindholm

Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen.

Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Tiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.

Puolustusvoimien mukaan kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue.

Finavian verkkosivujen mukaan useat Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvat varhaisaamun lennot ovat viivästyneet

Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan.

Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka.

Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello neljää.

Juttua päivitetty kello 7.21 vaaran mentyä ohi.

Pelastusviranomainen ilmoitti kello 7.06, että droonivaara on ohi. Viranomainen ilmoitti Uudellamaalla liikkuvasta mahdollisesti vaarallisesta droonista perjantaiaamuna kello 3.49. Nyt siis kerrotaan, että miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi.