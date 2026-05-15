Ilmavoimien mukaan Suomeen ei tullut yhtään droonia – Pääministeri Orpo: Ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki, tilanne syytä perata Pääministeri Orpo pitää aamupäivällä tiedotustilaisuuden perjantaiaamun drooniuhasta.

Ilmavoimien komentaja Timo Herranen, pääministeri Petteri Orpo ja Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula tiedotustilaisuudessa perjantaina. Kuva: MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

STT

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että viranomaisten ensiviestintä Uudenmaan drooniuhkan osalta jätti useita kysymyksiä auki.

”On syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin”, Orpo kommentoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Hän korosti, että tilanne oli hyvin poikkeuksellinen.

”Olemme kaikki uuden äärellä”, Orpo sanoi.

Hän arvioi, että viranomaisyhteistyö toimi tällä kertaa paremmin kuin maaliskuun lopussa, jolloin Kouvolan alueelle putosi drooni.

Orpon mukaan on selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna.

Suomella oli kyky käyttää tilanteessa tulta.

Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoi, että Suomeen ei tullut alueloukkausta eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen.

”Minulla ei ole syytä epäillä, että niitä olisi nyt harhautunut”, Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello seitsemän aikaan aamulla.

Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tilanteessa tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula korosti, että tehdyt toimenpiteet eivät olleet ylireagointia.

”Se perustuu siihen, mitä tapauksesta tiedetään yksityiskohtaisesti. Sen mukaan toimitaan. Niin kauan kuin laajoja lennokkihyökkäyksiä toteutuu, aina on olemassa eri syistä riski, että niitä meidän alueelle harhautuu”, Nisula sanoi.

Viranomaiset eivät kertoneet, mistä Suomi sai tiedon mahdollisesta drooniuhasta.

”Meillä on hyvin etukäteen harjoiteltu perussapluuna.” Kimmo Kohvakka

Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoi, että pelastusviranomainen tarkentaa ja katsoo muun muassa tiedottamiseen liittyviä menettelyjä.

”Meillä on hyvin etukäteen harjoiteltu perussapluuna asiassa, mutta joka kerta tehdään aina harkinta erikseen”, Kohvakka sanoi.

Kohvakan mukaan monikanavainen varoitusjärjestelmä toimi tilanteen ja suunnittelun mukaisesti. 112 Suomi -sovellukseen tuli kuitenkin tekninen häiriö. Tieto vaaratilanteen purkamisesta päivittyi sovellukseen myöhässä.

Asiaa tutkitaan ja se pyritään korjaamaan pikaisesti.