Niinistö MT:lle uudesta turvallisuusraportista: Eurooppalaisen Naton rakentaminen aloitettava pian ‒ ja USA:ta suututtamatta Tuoreessa selvityksessä yksilöidään kolme polkua kohti itsenäisempää eurooppalaista puolustusta. Washingtonin reaktiot ratkaisevia.

Brittisotilaat osallistuivat joulukuussa Naton sotaharjoituksiin Kajaanin lähistöllä Kuva: Owen Humphreys Alamy / Lehtikuva

Tapio Nurminen

Lue artikkelin tiivistelmä Presidentti Sauli Niinistön johtama neljän eurooppalaisen tutkimuslaitoksen työryhmä julkaisi raportin kolmesta polusta kohti itsenäisempää eurooppalaista puolustusta. Ensimmäinen liittyy Yhdysvaltain vetäytymisen jättämien aukkojen täyttämiseen ja Naton eurooppalaisen pilarin kehittämiseen. Niinistö ehdottaa myös eurooppalaisen turvallisuusneuvoston perustamista. Kolmas polku korostaa EU:n roolia puolustuksen rahoittajana ja päätöksenteon haasteita yksimielisyysvaatimuksen vuoksi. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Presidentti Sauli Niinistö on vetänyt neljän eurooppalaisen tutkimuslaitoksen työryhmää siitä, miten entistä itsenäisempää eurooppalaista puolustusta pitäisi rakentaa.

Raportissa yksilöidään kolme polkua, ”jotka eivät kuitenkaan ole toisiaan pois sulkevia vaihtoehtoja”, Niinistö korostaa MT:lle.

Nyt ollaan siinä tilanteessa, että jatketaanko mantran toistamista, vai tehdäänkö jotain. Presidentti Sauli Niinistö

Hänen mukaansa oleellisinta on, että nyt ensimmäisen kerran kerrotaan, mitä paljon puhuttu eurooppalaisempi Nato konkreettisesti ja käytännössä olisi.

”Nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitää kysyä, jatketaanko tämän mantran toistamista vai tehdäänkö jotain”, Niinistö heittää ja huomauttaa samaan hengenvetoon, että raportti herättää varmasti myös kritiikkiä.

Presidentti Niinistö vieraili MT Live ohjelmassa huhtikuun alussa.

Raporttiin kirjattu ”ykköspolku” on niiden aukkojen täyttämistä, joita Yhdysvaltain vääjäämätön osittainen vetäytyminen Naton komentorakenteeseen jättää. USA:n sotilasjohtajia korvataan eurooppalaisilla ja tehdään tarvittavat muutokset komentoketjuihin.

”Samaan aikaan tämän ykköslinjan kanssa on rakennettava käytännössä ja konkreettisesti Naton eurooppalaista pilaria. Se olisi täysin toimintakykyinen osa nykyistä Natoa, mutta sitä pitäisi kehittää niin, että pystyisi itsenäiseen konventionaaliseen toimintaan”, Niinistö erittelee.

Itsenäisyydellä tarkoitetaan luonnollisesti sotilaallisia operaatioita, joissa Yhdysvallat ei ole täysipainoisesti mukana.

Eurooppalainen Nato ei ole toimintakykyinen nykyisen puolustusliiton sisällä, jos sillä ei ole omaa elintä tekemässä poliittisia päätöksiä sotilasoperaatioista, esimerkiksi viidennen artiklan mukaista turvatakuiden jalkauttamisesta käytäntöön.

MT:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Tapio Nurminen (selin vasemmalla) ja lehden vastaava päätoimittaja Jussi Orell (selin oikealla), keskustelivat presidentti Niinistön kanssa ennen huhtikuista haastattelua.

”Nythän Natossa on jo tämä Eurogroup, mutta se ei riitä”, Niinistö sanoo.

”Minä ajoin työryhmässä eurooppalaisen turvallisuusneuvoston (European Security Council) perustamista. Se ajaisi näissä eurooppalaisen pilarin operaatioissa saman asian kuin nykyinen Pohjois-Atlantin neuvosto (NAC)”, hän jatkaa.

Raportissa ei ole määritelty minkäänlaista aikataulua Naton eurooppalaisen pilarin rakentamiselle.

Niinistön mukaan Naton eurooppalaista pilaria pitäisi lähteä rakentamaan niin pian kuin mahdollista.

”Tämä kaikki edellyttää tietysti poliittisia päätöksiä. Minä sanoisin, että niin kiireesti kuin mahdollista”, Niinistö painottaa.

Hän uskoo, että raporttiin kohdistuva kritiikki pyörii pitkälti sen ympärillä, miten Yhdysvallat reagoi.

Kersantti Ville Valkama lennätti droonia Naton-sotaharjoituksessa Rovajärvellä kuluvan vuoden maaliskuussa.

”Siksi tämä koko harjoitus pitää avata Yhdysvalloille ja käydä heidän kanssaan siitä myös keskustelua. Kaikki diplomatian keinot on käytettävä”, Niinistö alleviivaa.

Yksi asia, josta erityisesti USA:n nykyhallinto voi kimpaantua, on Euroopan varustautuminen, jolla varmistetaan itsenäisempi ja riippumattomampi puolustus.

Washingtonissa toivotaan, että eurooppalaiset Nato-maat ostaisivat kasvavilla puolustusbudjeteillaan aseita ennen muuta Yhdysvalloista. EU:ssa taas korostetaan eurooppalaisen puolustusteollisuuden suosimista.

Niinistön vetämän työryhmän raportissa määritellään myös EU:lle oma keskeinen rooli, kun Euroopan itsenäisempää puolustusta rakennetaan ja vahvistetaan.

Tänään julkaistun raportin ”kolmas polku” on nimenomaan EU:n rooli Euroopan itsenäisemmän puolustuksen rakentamisessa.

Se liittyy Niinistön mukaan ennen muuta taloudellisiin resursseihin ja Naton eurooppalaisen pilarin toimintakyvyn varmistamiseen. EU:n sisälle rakennettavan puolustusunionin haasteena on se, että päätöksiä pitää tehdä yksimielisesti, kun taas Naton eurooppalaisessa pilarissa mukana olisivat vain halukkaat maat.

Raportti on laadittu neljän eurooppalaisen tutkimuslaitoksen eli CEPS:n, Clingendaehlin, IEP/Bocconin ja brittiläisen RUSI:n (The Royal United Services Intitute) yhteistyönä.