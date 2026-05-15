Uudellemaalle annettiin perjantaiaamuna droonivaroitus, mutta droonia ei ole lopulta havaittu – kuinka vaaratilanteessa tulee toimia? Suomeen kerrottiin ensin harhautuneen yksi drooni, mutta havaintoa ei kuitenkaan ollut.

Jaa Kuuntele

Poikkeuksellisissa paikoissa liikkuvista drooneista tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Kuva: Johannes Wiehn

Uutiset | Politiikka Eija Mansikkamäki

Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi Uudellemaalle varhain perjantaiaamuna vaaratiedotteen, jonka mukaan ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Vaaran ilmoitettiin olevan ohi hieman kello 7 jälkeen.

Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoi STT:lle, että Suomeen harhautui ainakin yksi drooni.

Puolustusvoimat kertoi vaaran mentyä ohi, että sillä ei ole havaintoja drooneista. Puolustusvoimien viestintäasiantuntija Henrik Gahmberg sanoi Iltalehdelle että ei ole kuitenkaan varmaa, etteikö drooneja ole ollut Suomen ilmatilassa.

”Minkäänlaista havaintoa siitä droonista ei ole, eikä mitään alueloukkausta ole tapahtunut. Tilanne on sillä tavalla ohi.”

Puolustusvoimilla oli kuitenkin ”operatiivista” ennakkotietoa siitä, että drooneja olisi lähestymässä.

Aamuisen ennakkovaroituksen vuoksi Puolustusvoimat kertoi tehostaneensa välittömästi valvonta- ja torjuntakykyään ja jatkavansa edelleen lennokkien varalta tehostetussa valmiudessa. Myös Rajavartiolaitos lisäsi valmiuttaan.

Maaliskuun lopussa Kaakkois-Suomessa Kouvolassa ja Luumäellä havaittiin kaksi droonia ja kolmas Parikkalassa Etelä-Karjalassa, mutta niistä ei ehtinyt tulla yleisölle vaaratiedotetta. Drooneista kerrottiin julkisuuteen vasta niiden putoamisen jälkeen.

Perjantaina vaaratiedote tuli älypuhelimien 112-sovellukseen, mutta ei esimerkiksi kaikkiin kännyköihin. Tieto levisi pääasiassa tiedotusvälineiden kautta.

Myös Latviassa annettiin viime yönä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta ja sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin, kertoo STT.

Suomen viranomaiset laativat maaliskuun lopussa ohjeet mahdollisten droonihavaintojen varalle. Sisäministeriön alainen poliisi ja hätäkeskuslaitos muistuttaa, että kaikki poikkeukselliset havainnot tutkitaan ja ja vaaroista varoitetaan radiossa, 112 Suomi -sovelluksessa Teksti-TV:n sivulla 112. Myös väestöhälyttimillä voidaan antaa yleinen vaaramerkki, jolloin tulee suojautua sisälle.

Suhtaudu drooniin kuin räjähteeseen: älä mene lähelle.

Sisätiloihin ja etäälle ikkunoista ja ovista tulee siirtyä myös, jos näet tai kuulet huolestuttavan droonin eli sellaisen, joka lentää kielletyllä alueella tai hyvin matalalla, tai kuulet räjähdyksiä.

Hätänumeroon 112 tulee ilmoittaa, jos drooni lentää kielletyllä alueella, voimalaitoksen, lentokentän, sataman, vedenpuhdistamon tai suuren tietoliikenne- tai viranomaisrakennuksen lähellä tai jos löydät maahan pudonneen droonin.

Jos löydät droonin, suhtaudu siihen kuin räjähteeseen: älä mene lähelle, vaan siirry vähintään 150 metrin päähän, soita 112 ja toimi ohjeiden mukaan, varoita muita äläkä jaa sijaintiasi tai kuvaa droonista sosiaalisessa mediassa.