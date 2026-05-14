Lordi esiintyy viisulavalla 20 vuotta voittonsa jälkeen Lordi ja Erika Vikman esiintyvät lauantaina Euroviisujen finaalissa.

Lordi-yhtye teki aikoinaan historiaa ottamalla Suomen ensimmäisen ja tähän asti ainoan Euroviisu-voiton.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna 70:ttä kertaa, ja sitä juhlistetaan vahvalla suomalaisten läsnäololla.

Suomalaisittain 20 vuotta sitten historiaa tehnyt ja Euroviisut voittanut Lordi kapuaa tänä vuonna Itävallan Wienissä järjestettävissä viisuissa kahteen otteeseen lavalle. Keskiviikkona Lordi ja Suomen viime vuoden Euroviisu-edustaja Erika Vikman esiintyvät Wienissä niin sanotussa Euroviisu-kylässä, ja lauantaina he kapuavat lavalle Euroviisujen finaalissa.

Lordi-yhtyeen nokkamies, mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoi keskiviikkona Wienin Euroviisujen mediatilassa, että päivät ovat "yllättävän sutjakkaasti sujahdelleet" sitten yhtyeen viisuvoiton. Putaansuu muisteli medialle, että vuoden 2006 kisoissa Kreikassa oli kuumaa, hikistä ja kiireistä.

Toistamiseen yhtye ei lähtisi Euroviisuihin kisaamaan. Syyksi Putaansuu toteaa sen, että kisassa heillä ei voisi mennä ensimmäistä kertaa paremmin.

”Ainahan tänne on kiva tulla patsastelemaan, mutta ei me enää kilpailemaan lähdetä. Mutta, jos ei olisi silloin lähdetty ja nyt pyydettäisiin, niin kyllä varmaan lähdettäisiin.”

Tämän vuoden osalta Putaansuu kertoo suosikikseen Serbian. Voittajaveikkausta ei Putaansuulta saatu.

”Kuka sen tietää? Joka vuosi minulta kysytään samaa asiaa, mutta kuka hitto sen tietää?”

Suomen esityksen eduksi hän nosti pyrotekniikan, jota lavalla piisaa.

”Ne eivät ainakaan vähennä pisteitä!”