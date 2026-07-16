Laukaan räjähdyksen syynä putki, jossa oli jäämiä räjähtävästä aineestaPoliisi tutkii onnettomuutta työtapaturmatutkintana ja kuolemansyyn tutkintana.
Keskiviikkoinen räjähdys Nammon ruutitehtaassa Laukaan Vihtavuoressa Keski-Suomessa sai alkunsa paineputken sahaamisesta.
Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen kertoo STT:lle. Otkes tutkii, mitä ainetta putkessa oli.
Otkes kertoi torstaina iltapäivällä viestipalvelu X:ssä, että onnettomuudesta käynnistetään turvallisuustutkinta. Aiemmin Otkes kertoi ottaneensa tehtaalta näytteitä ja puhututtaneensa ihmisiä.
Keskisuomalaisen mukaan myös turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on käynnistämässä tapauksesta oman tutkintansa.
Onnettomuudessa kuoli yksi ihminen. Toinen tilassa ollut henkilö loukkaantui.
Poliisi tutkii onnettomuutta työtapaturmatutkintana ja kuolemansyyn tutkintana.
Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle.Artikkelin aiheet
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