Biisoni rynnisti kohti ja pian vaari lensi komeassa kaaressa – kuvaaja ikuisti hurjan tilanteen 65-vuotiaan Carl McDanielin ja hänen 13-vuotiaan pojanpoikansa vuosittainen vierailu Yellowstonen kansallispuistoon johti hurjaan tilanteeseen ja sairaalareissuun.

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Yellowstonen kansallispuistossa asuvat biisonisonnit voivat painaa jopa 900 kiloa. Kuvituskuva. Kuvan biisoni ei lennättänyt vaaria kaaressa ilmaan. Kuva: Sanne Katainen

65-vuotiaan Carl McDanielin ja hänen 13-vuotiaan pojanpoikansa vuosittainen vierailu Yellowstonen kansallispuistossa johti hurjaan tilanteeseen ja sairaalareissuun.

Puistossa vieraillut valokuvaaja Mike MacLeod ikuisti hurjan tilanteen, jossa puistossa käyskennellyt biisoni äkkiarvaamatta hyökkäsi McDanielin kimppuun ja heitti isoisän komeassa kaaressa ilmaan.

Tapauksesta uutisoi yhdysvaltalaismedia CNN. Suomessa tapauksesta uutisoi muun muassa MTV.

Voit katsoa hurjan videon täältä.

Reissaajat kohtasivat biisonin puiston Bridge Bayn retkeilyalueella. McDaniel kertoi CNN:lle, että aluksi biisoni oli aivan rauhallinen. Eläin näytti pyörivän pölyssä kaikessa rauhassa, eikä häirinnyt ketään.

Isoisä ja poika kuvasivat eläimen ja jatkoivat matkaa. Samaan aikaan leirintäalueen ohi ajoi kuorma-auto, jonka kuljettaja painoi auton äänitorvea.

Äänen havahduttama valtava biisoni nousi ylös ja suuntasi menonsa kohti pahaa-aavistamattomia McDanieleita. Eläin oli suuri ja Yellowstonen kansallispuistossa asuvat biisonisonnit voivat painaa jopa 900 kiloa.

Huomattuaan lähestyvän eläimen McDanielille jäi hänen mukaansa vain sekunteja aikaa päättää, miten toimia. Hän käski pojanpoikaansa juosta yhteen suuntaan ja juoksi itse toiseen.

Biisoni saavutti nopeasti isoisän ja puski tätä päällään voimakkaasti selkään. Pukkauksen voimasta McDaniel lensi ilmaan komeassa kaaressa.

CCN:n mukaan McDaniel mursi pahannäköisessä onnettomuudessa reisiluunsa neljästä kohdasta läheltä lonkkaa ja sai useita mustelmia.

Mies toipuu onnettomuudesta kuitenkin hyvin ja pystyi sunnuntaina suoritetun leikkauksen jälkeen omien sanojensa mukaan jo maanantaina seisomaan.

"Käyn fysioterapiassa seuraavat pari päivää päästäkseni kävelemään, mutta se ei ollut niin katastrofaalista kuin se olisi voinut olla", McDaniel kertoo CCN:lle.

Biisonihyökkäys oli jo toinen tänä vuonna Yellowstonessa.

Kansallispuiston henkilökunta neuvoo kävijöitään pysymään vähintään 25 metrin päässä biisoneista koko ajan ja olemaan koskaan lähestymättä eläimiä.

CNN: Grandfather recovering from surgery after bison attack at Yellowstone sent him flying