Latvia ja Liettua syyttivät Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan Latvian ja Liettuan presidentit varoittivat asiasta tiedusteluraporttien perusteella.

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Liettuan presidentin Gitanas Nausedan mukaan iskut kohdistuisivat energia- ja liikenneinfrastruktuuriin. AFP / LEHTIKUVA.

Latvia ja Liettua syyttivät tänään Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Tiedostustilaisuudessa puhuneet Latvian ja Liettuan presidentit varoittivat asiasta tiedusteluraporttien perusteella.

Liettuan presidentin Gitanas Nausedan mukaan Venäjän suunnittelemat iskut kohdistuisivat energia- ja liikenneinfrastruktuuriin. Iskuista aiheutuvista vaurioista koituisi häiriöitä koko energiajärjestelmään.

Nauseda sanoi, että iskuja suunnitellaan Venäjän hallinnon korkeimmalla tasolla. Hän viittasi tällä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja tämän lähipiiriin.