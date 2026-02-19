Saimaan kalastusrajoitusrajoitusalueisiin ehdotetaan laajennusta, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Asetusluonnos Saimaan kalastusrajoituksista lähetettiin keskiviikkona 18. helmikuuta lausuntokierrokselle.
Suurimpana muutoksena nykyiseen asetukseen olisi kalastusrajoitusalueen laajentaminen 336 neliökilometrillä. Tarkoituksena on vahvistaa saimaannorpan suojelua.
Ehdotuksen toteutuessa kalastusrajoitusalueiden pinta-ala laajenisi yli 3 100 neliökilometriin.
Saimaan kalastusrajoitusalueilla verkkokalastus olisi jatkossakin kiellettyä huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Muikkuverkkokalastusta saisi edelleen harjoittaa 21. kesäkuuta alkaen.
